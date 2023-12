Karim Benzema ha decidido desaparecer de las redes sociales tras las críticas recibidas en el duelo que enfrentó a Al Nassr de Cristiano contra su Al Ittihad perteneciente a la liga de Arabia Saudí. El conjunto del luso ganó por 2-5 y, tras las críticas recibidas por su actuación, ha optado por eliminar su cuenta de Instagram con millones de seguidores. En X -antiguo Twitter-, a pesar de mantenerla abierta, su última publicación es del 5 de diciembre.

La afición de su equipo está muy molesta con Benzema. Incluso, le ha puesto un nuevo apodo. ‘Ben Hazima’ que en español significa ‘hijo de la derrota’. Entre la prensa, también hablan de esta situación, asegurando que las diferencias con sus aficionados crecen día a día.

Action Avec Walid, uno de los periodistas más importantes de Arabia, aseguró que «la distancia entre el público y Benzema crece cada día». El destino parecía el retiro perfecto para el francés por su cultura, religión y nivel de la competición, pero «nunca logró marcar la diferencia», afirma el periodista. «Y sobre todo no hace ningún esfuerzo. Es como si le estuviera diciendo al público ‘sólo me estoy divirtiendo contigo»’, continuó.

Obviamente, también le están comparando con Cristiano Ronaldo, máximo goleador de 2023. «Cuando Ronaldo llegó en enero dio señales de que quería jugar, pero Benzema no ofrece nada. Es como si al equipo no le agradara. Está incómodo, no sé el motivo», finalizó.

Hay que recordar que el curso ya empezó mal para Benzema por una disputa con Nuno Espirito Santo que finalizó con la destitución del técnico portugués. Según destapó el medio saudí Al Riyadiah, el francés y el entrenador tuvieron una fuerte discusión en la que el delantero fue acusado de «vago».

La realidad es que en lo deportivo las cosas no van bien. El Al Ittihad es sexto, sin opciones de meterse en la pelea por el título. Esto, sin duda, es un contratiempo importante, ya que es el vigente campeón y el segundo equipo con más títulos. Además, Benzema suma 12 goles en 20 partidos, unos números que le están provocando estas críticas.

La derrota de Benzema contra Cristiano

El Al Nassr venció el pasado martes por 2-5 en su visita al Al Ittihad, con doblete incluido de Cristiano Ronaldo al marcar dos penaltis, en un partido de la jornada 18 en la Liga Profesional Saudí y que sirvió al portugués para reencontrarse con el francés Karim Benzema, habiendo compartido ambos delanteros un sinfín de éxitos en el Real Madrid.

En el Estadio King Abdullah Sports City, Abderrazak Hamdallah abrió el marcador para los locales con un disparo raso tras un eslalon en el área rival. Pero Cristiano empató en el minuto 19, transformando su primera pena máxima, y Anderson Talisca hizo el 1-2 antes del descanso, con un derechazo cerca del portero tras revolverse bien ante un defensa.

Aunque Hamdallah igualó en el 52′ cabeceando una falta, el Al Nassr resolvió con otro penalti anotado por Cristiano y con dos goles de Sadio Mané al contragolpe, aprovechando su superioridad numérica por la expulsión de Fabinho. Esto asentó a los visitantes con 43 puntos en la segunda posición liguera y dejó al Al Ittihad con 28 puntos en el sexto lugar.