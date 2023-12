El ‘caso Benzema’ explota en Arabia: abandona por sorpresa el país tras la derrota ante el Al-Nassr

El periplo de Karim Benzema por Arabia Saudí no está pasando desapercibido. Por desgracia, su cambio del Real Madrid por el Al-Ittihad no ha sido como esperaba él, pero tampoco los aficionados del último campeón de la Saudi Pro League. Después de la dolorosa derrota por 2-5 ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y cerrar sus redes sociales por las críticas recibidas, ahora informan desde el país asiático que el delantero francés ha abandonado el país y no se sabe si estará disponible para el próximo partido.

Y es que Karim Benzema dejó el Real Madrid el pasado verano y fichó por el campeón de la liga de Arabia Saudí. El Al-Ittihad le dio uno de los mayores contratos de toda la liga, pero su rendimiento está dejando mucho que desear. En sus primeros 20 partidos con la camiseta amarilla y negra, el francés ha anotado 12 goles y ha repartido cinco asistencias, pero el equipo es sexto clasificado a 25 puntos del Al-Hilal.

Esta misma semana, el Al-Ittihad recibía en su casa al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en el que era uno de los partidos más interesantes de la temporada y del año. Fue Cristiano Ronaldo el que salió victorioso con un doblete y saliendo con una manita. El equipo del luso venció por 2-5, lo que despertó un sinfín de críticas hacia la estrella francesa, lo que provocó que el ex del Real Madrid se viera obligado a cerrar sus cuentas en redes sociales. Con 76 millones de seguidores en Instagram, el francés levantó todo tipo de sospechas y nadie esconde que pueda estar sopesando abandonar el equipo cuando fichó por dos temporadas a razón de 100 millones de euros.

Por si fuera poco, según informa Al-Riyadiya, del país saudí, Karim Benzema no se entrenó ni el jueves ni el viernes, por lo que no estará en la lista de convocados para el partido ante el Al-Taï. Además, el delantero de 36 años habría abandonado Jeddah por razones que se desconocen. Esto ha levantado una multitud de rumores sobre el futuro del jugador porque nadie sabe cuando y cómo regresará al país. Tampoco se descarta que el futbolista lo haya consensuado con los máximos dirigentes del club y haya ido a pasar el fin de año con su familia.

Finalmente, este partido que iba a ausentarse Benzema ante el Al-Taï ha sido suspendido por las intensas lluvias y se disputará el próximo miércoles 3 de enero a las 15:00 horas de la tarde. Todavía se desconoce si el francés estará ya en la ciudad de Jeddah o si por el contrario seguirá fuera del país.

Un Benzema con poco gol

Benzema ha disputado desde su llegada a Arabia 20 partidos con Al-Ittihad y ha contribuido con 12 goles y repartido cinco asistencias. El equipo es sexto clasificado, pero cuando fichó al francés, a su compatriota Kanté o Luiz Felipe, los dirigentes del equipo confiaban en poder revalidar el título liguero. Más allá de la realidad, el equipo se encuentra muy lejos del liderato y deberán centrarse en otros objetivos menos ambiciosos.

El francés dejó el Real Madrid el pasado verano tras más de una década en el conjunto blanco, ser el capitán del equipo en su última temporada y convertirse en uno de los jugadores más importantes de la historia de la entidad de Chamartín. A sus 36 años, Benzema decidió enrolarse en una nueva aventura que, de momento, no está yendo del todo bien.