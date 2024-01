Guardiola se pone chulo con Ceferin: «Tiene mucho que hacer»

Pep Guardiola ha respondido al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, después de que el abogado esloveno justificara la sanción al Manchester City por incumplir el fair play financiero, decisión que revocó el TAS. El entrenador del conjunto citizen atendió a los medios en la previa del encuentro de cuarta ronda de la FA Cup contra el Tottenham, y aprovechó para mandarle un recado al máximo mandatario del fútbol europeo: «Tiene mucho que hacer en la UEFA».

Cabe recordar que el club inglés fue sancionado en 2019 con estar dos años fuera de las competiciones europeas por incumplir el fair play financiero. Pero dicha sanción nunca llegó a cumplirla el City porque fue revocada por el Tribunal de Arbitraje Europeo tras la apelación de los citizen. Al final todo quedó en una multa al cuadro de Mánchester, que tuvo que pagar finalmente una multa de 10 millones de euros por no cooperar en la investigación.

«Sabemos que estábamos en lo cierto. No hubiéramos decidido así si no hubiésemos estado seguros de ello. Como abogado en casos durante 25 años, sé que a veces ganas un caso que estás seguro que vas a perder, y a veces pierdes los que pensabas que ganarías. Simplemente tienes que respetar la decisión democrática de la corte», comentó el presidente de la UEFA en declaraciones a The Telegraph.

Al preguntarle a Guardiola si leyó los comentarios de Ceferin sobre el Manchester City, el preparador de Santpedor fue muy claro en su respuesta en la rueda de prensa: «Como abogado que es, y como presidente de la UEFA, debería esperar. Tiene que respetar las decisiones y esperar. Tiene mucho que hacer en la UEFA. Los abogados deberían respetar los procesos, y nosotros tenemos el derecho de defendernos», comentó el técnico español ante las declaraciones del máximo mandatario de la UEFA.

Guardiola analiza el mercado del City

Respecto a la posible salida de Kalvin Phillips al West Ham, Pep comentó que aún no está cerrado: «El club dice que no está hecho todavía. Viajó ayer para pasar el reconocimiento médico, pero el fichaje no está confirmado. En principio se iría cedido seis meses. Ojalá pueda jugar los minutos que merece y no pude darle. Es lo que hay, le deseo bien. Lo he dicho muchas veces, es un ser humano y un futbolista excepcional, de lo contrario no sería internacional con Inglaterra. Ojalá pueda demostrarlo».

«Si le doy 10 o 15 minutos seguidos puede hacerlo bien. No se los di, así es que me siento responsable. A la vez tengo que ser honesto conmigo mismo, tienes que decidir lo que quieres en tu plantilla. Le estoy muy agradecido por su comportamiento dentro y fuera del campo. Ojalá tenga minutos, lo haga bien y cuando vuelva para la temporada que viene veremos qué pasa», agregó.

Regreso de Haaland

Erling Haaland fue uno de los nombres propios de la rueda de prensa. El delantero es una pieza fundamental en el engranaje del Manchester City, pero se encuentra en la fase final de su recuperación de la lesión. Guardiola reconoció que todavía no está listo para reaparecer ante el Tottenham en la FA Cup, pero volverá pronto.

«Está a punto de volver. No lo hará mañana, pero pronto. La concentración en Abu Dhabi le fue bien, completó varias sesiones y también entrenó con nosotros en las últimas sesiones aquí, pero aún no está en perfectas condiciones. Esperaremos un poco más», comentó el entrenador del Manchester City.

En cuanto al partido del viernes contra el Tottenham en Londres, donde el City ha caído en sus últimas cinco visitas, Guardiola dijo: «Esa es nuestra realidad. Es una final, una eliminatoria y para pasar tenemos que marcar. Tenemos la oportunidad de romper una mala racha. La sensación siempre fue de que jugamos excepcionalmente, muy bien, pero la realidad es que no marcamos y perdimos cinco veces».