Una semana después de la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que abrió la puerta a la creación de la Superliga, la UEFA sigue sin digerir ese fallo que denunció claramente su «abuso de posición dominante» en el mercado europeo. La rabieta de Aleksander Ceferin es de tal magnitud que le ha exigido al TJUE que modifique la nota de prensa que difundió el 22 de diciembre al entender que no refleja la realidad de la sentencia.

Ceferin considera que la nota de prensa emitida por el tribunal europeo para sintetizar su veredicto no es fiel a la sentencia, a pesar de que los jueces subrayaron claramente en su texto el monopolio del que lleva disfrutando la UEFA desde hace casi 70 años en el mercado de las competiciones europeas de clubes.

«Las normas de la UEFA y la FIFA que supeditan a su autorización previa cualquier proyecto de nueva competición de fútbol de clubes, como la Superliga, y que prohíben a los clubes y a los jugadores participar en la misma, bajo amenaza de sanciones, son ilegales. Las facultades de la FIFA y de la UEFA no están sujetas a ningún criterio que garantice su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado», rezaba el comunicado difundido el 22 de diciembre por el TJUE.

«Asimismo, las normas que atribuyen a la FIFA y a la UEFA un control exclusivo sobre la explotación comercial de los derechos derivados de estas competiciones pueden restringir la competencia, habida cuenta de la importancia que estas últimas tienen para los medios de comunicación, los consumidores y los telespectadores», continuaba el texto.

Según informa el diario inglés The Times, la UEFA cree que la mencionada nota de prensa estaba inflada para atraer mayor atracción del público y así se lo ha hecho saber al TJUE. No hay que olvidar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el mayor organismo judicial del continente, así que está acusación de Ceferin no es baladí.

Sentencia Superliga

Por otra parte, tampoco puede sorprender esta postura de la UEFA. La semana pasada, nada más conocer el veredicto, el organismo se negó a reconocer la victoria de la Superliga y se refugió en un inesperado argumento sobre su propia normativa que nada tiene que ver con la sentencia.

«La UEFA toma nota de la sentencia dictada hoy por el TJUE en el caso de la Superliga europea. Este fallo no significa un respaldo o validación a la llamada ‘superliga’, más bien subraya un déficit preexistente dentro del marco de autorización previa de la UEFA, un aspecto técnico que ya fue reconocido y abordado en junio de 2022. La UEFA confía en la solidez de sus nuevas reglas y, específicamente, en que cumplen con todas las leyes y regulaciones europeas pertinentes», aseguraba la UEFA en un comunicado.

El organismo presidido por Ceferin se ha caracterizado históricamente por su oscurantismo, pero en los últimos meses inició un supuesto proceso de apertura al que se ha visto obligado al ver peligrar ese monopolio del que disfruta con impunidad desde hace 70 años. La sentencia de Europa dejó bien claro que ese esfuerzo no ha sido suficiente.