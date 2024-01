Roures le marca el camino a Laporta: «La única solución es que venda parte del club»

Todo en el Barcelona se tambalea. La situación económica, deportiva e institucional pasa por uno de los momentos más delicados en toda la historia del club. La explosión inesperada de Xavi Hernández, anunciando su adiós a final de temporada, ha puesto una vez más de manifiesto que el futuro del Barça es una completa incertidumbre. El rumbo del club con Joan Laporta a la cabeza es descorazonador y uno de sus viejos amigos y socio, Jaume Roures, le indica la solución a sus problemas: «La única solución es que venda parte del club».

El anunció de Xavi ha generado un revuelo brutal en todo el entorno culé. Nadie se esperaba el giro radical del entrenador tras, pocas horas antes del partido, reconocer que sentía el apoyo y confianza de la directiva. Tras el 3-5 ante el Villarreal, el egarense se rindió y confesó que no seguirá de cara a la próxima temporada. Su etapa acaba en junio.

El Barcelona se tambalea y todo parece más oscuro, más negro, de cara al futuro. Son muchos los que han ido saltando del barco de Joan Laporta desde que éste entrara a la directiva del club allá por marzo de 2021. Desde entonces, ni tres años después, pilares como el vicepresidente económico, su CEO, su director deportivo o su entrenador, sus apuestas y pilares, le abandonan en medio de una situación económica preocupante y grave.

Es Jaume Roures, ex propietario de Mediapro, empresa que fundó hace 30 años y que aún tiene los derechos de la Liga en España, y uno de los que más ha ayudado a Joan Laporta desde que llegó a la presidencia culé –recordemos que fue uno de los avalistas para acceder al cargo–, el que aconseja al presidente que lo opción más certera y segura en estos momentos de debilidad es la venta parcial del Barcelona, que deje de ser plenamente de sus socios.

«Supongo que pesa en el ánimo de la directiva que tampoco haya un sustituto claro. Cualquier parche puede ir a peor», reconocía Roures en declaraciones para la Cadena Ser sobre el repentino anuncio de Xavi, que se irá al concluir la temporada: «Quiero hacer una reflexión sobre las palabras de Xavi cuando dijo que en el Barça no puede haber un Ferguson. En la historia, Ferguson hizo el ridículo durante varias temporadas seguidas. Después puso a los niños y ganó varias ligas seguidas. Esta dinámica aquí no se puede dar. No sé en qué técnico piensa Laporta, pero hay que coger ya el toro por los cuernos».

El ex propietario de Mediapro recomendaba abiertamente a Laporta que vendiera parte del club a un inversor externo para salvar el preocupante momento económico de la entidad, que lejos de ir a mejor, cada vez pierde más valor, algo que solo se podría solucionar vendiendo una parte del club, según Roures: «Hay que buscar cómo se resuelve de verdad la situación económica. La única solución económica del Barça es que venda una parte del club, al estilo Bayern de Múnich. Hay que traer un gran entrenador, pero para traerlo tienes que darle la seguridad de que va a haber fichajes».