Los posibles sustitutos de Xavi en el Barcelona

Ni 48 horas pasaron entre las dos declaraciones en rueda de prensa de Xavi Hernández en su semana más negra desde que inició su etapa como entrenador. La previa al partido ante el Villarreal y la posterior dicen mucho de cómo estaba todo en el interior del egarense. «Estamos hablando de mi continuidad desde el mes de julio. Estoy tranquilo, igual soy el único que entiende la realidad del club», explicaba en la previa para tras sufrir el 3-5 en Montjuic sorprender con su adiós: «Antes de que me hagáis las pertinentes preguntas quiero anunciar que a partir del 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça. Seguiré hasta el 30 de junio, así lo he acordado con el presidente». ¿Quiénes pueden ser los sustitutos de Xavi en el Barcelona?

Xavi dice adiós pero, en principio, tal y como afirma el propio Joan Laporta, seguirá hasta final de temporada como él mismo desea. «Xavi nos ha comunicado que a final de temporada. Que va a acabar la temporada. Es una fórmula que acepto porque es Xavi y es una leyenda del Barcelona. Me lo ha propuesto, es una persona honesta», explicaba el presidente blaugrana sobre el futuro más próximo del banquillo del primer equipo pero, ¿qué será lo que vendrá después? Desde el Barcelona ya contemplan el futuro y valoran quiénes pueden ser los sustitutos de Xavi.

La baraja de nombres que emergen como posibles sustitutos de Xavi es tan amplia como internacional, aunque la realidad en el Barcelona es la que es. La situación económica de los culés no permite, al menos por el momento, grandes alardes a la hora de elegir y fijar un nuevo entrenador. Las arcas no han posibilitado un movimiento antes con respecto a los números y la racha de Xavi Hernández y tampoco parece que lo hará ahora.

Pese a todo esto, la vía más rápida, fácil y económica que aparece en el horizonte del Barcelona pasa por Rafa Márquez. El mexicano, actualmente en el filial culé, sería la solución más viable para sustituir a Xavi tras su adiós en verano y es la opción favorita en la cúpula, especialmente para un Joan Laporta que quiere mantener cerca a los hombres claves de su anterior etapa.

«La directiva tendrá tiempo para pensarlo bien de aquí al final del torneo para elegir al técnico que ellos decidan. Es parte del proceso. Llegará si me tiene que tocar. Quién no querría ser entrenador del Barça. Seguiré preparándome, es apenas mi segunda temporada como técnico. Una oportunidad así no le puedes decir que no», reconocía Rafa Márquez minutos después de conocer la bomba de Xavi, dejándose querer.

Pese a que todos los focos apunten en estos momentos a Márquez, quedan por delante muchos meses y todo puede cambiar. Es más, a día de hoy parece que el mexicano está prácticamente descartado. Algo más de fuerza coge Luis Enrique, que según apuntan en Barcelona, sería el nombre elegido por el vestuario.

La lista de candidatos y sustitutos de Xavi no queda ahí. Otro de los nombres en la palestra es Thiago Motta, actualmente en el Bolonia y otro de los hombres de aquel Barça del pasado. El italiano se enteró tras su partido ante el Milan, le pilló por sorpresa y no entró al trapo sobre su candidatura.

En Alemania, Bild ya sitúa a Flick como favorito para hacerse cargo del Barcelona. El entrenador germano, que fue campeón de la Champions League con el Bayern de Múnich, está en el paro después de ser despedido de la selección alemana tras el último Mundial de Qatar.

Las opciones en España

Con el temporadón que está haciendo su Girona, Míchel es otro de los nombres que han sonado como futuribles del Barcelona desde hace tiempo. Su equipo está siendo la gran revelación no sólo de España, sino de toda Europa; no sólo por resultados, sino también por el fútbol desplegado con una plantilla sin grandes alardes.

También en clave español, otro nombre que suena es el de Imanol Alguacil, técnico de la Real Sociedad y otro de los referentes español que ha hecho méritos con los txuri-urdin para dar un paso más en su carrera. En clave internacional también ha aparecido en las quinielas como sustituto de Xavi en el Barcelona al actual entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, aunque parece la opción más cara de todas las posibles. Posibles porque también se ha especulado con Jurgen Klopp, que anunció recientemente que dejaba el Liverpool a final de temporada pero es una opción imposible: se tomará un año sabático y es económicamente un objetivo prohibitivo para los blaugrana.