Motta se pronuncia sobre su futuro en el banquillo del Barcelona: «Me ha cogido de sorpresa»

Thiago Motta, ex jugador del Barcelona y técnico actualmente en el Bolonia, fue preguntado el pasado sábado sobre la renuncia de Xavi Hernández a seguir en el banquillo culé la próxima temporada. También fue cuestionado sobre su posible futuro como técnico azulgrana la próxima campaña. Motta fue muy claro en sus respuestas y quiso centrarse en su temporada en la Seria A.

El Bolonia de Thiago Motta jugó en la noche del sábado la jornada 22 de la Seria A contra el Milan en San Siro. Cuando su partido empezó, Xavi Hernández estaba anunciando en rueda de prensa que no seguirá la temporada que viene en el banquillo azulgrana. De esta manera, el ex jugador culé no se enteró hasta la finalización de su encuentro.

El Bolonia sacó un valioso empate a dos en San Siro y Motta fue expulsado de su banquillo en el minuto 41. Su equipo empató de penalti en el minuto 92 después de que el Milan fallase dos penaltis. Thiago Motta tiene al Bolonia séptimo a solamente tres puntos de los puestos Champions.

Tras el partido en San Siro, un periodista de Sky Italia le daba la noticia a Motta: «Xavi ha anunciado su adiós. ¿Qué efecto tiene en ti? ¿Te lo esperabas?». El técnico del Bolonia estaba incrédulo: «No lo sé, no lo he visto… Si es así lo siento muchísimo porque estaba haciendo un gran trabajo. Ganó la Liga el año pasado. Me ha cogido de sorpresa».

Tras enterarse del adiós de Xavi al Barcelona a final de temporada y quedarse totalmente sorprendido, Motta fue preguntado por su posible futuro en el banquillo azulgrana y fue claro: «Yo vivo el presente y el presente es el Bolonia. Estoy bien». No quiso tampoco mojarse. No se lo esperaba.

👀 ¿MOTTA, AL BARÇA? 👀 👐 "Vivo el presente y mi presente es el Bolonia". El técnico no se moja. #ChiringuitoXavi pic.twitter.com/cUARvlmyIw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 28, 2024

Márquez se postula

Tras el sorprendente anuncio de Xavi Hernández después de la dolorosa derrota del Barcelona contra el Villarreal en Montjuic, Rafa Márquez también se pronunció sobre su llegada al primer equipo del Barcelona. Fue minutos después de que Xavi confirmara en rueda de prensa que no seguirá al frente del conjunto culé la próxima temporada. El entrenador mexicano, que dirige al filial, se ha postulado tras dejar claro que a una oportunidad así no se le puede decir que no.

Rafa Márquez era el favorito de Joan Laporta para tomar las riendas del Barcelona en caso de destitución de Xavi y por ello el entrenador mexicano ha sido cuestionado sobre ello tras el partido del filial del Barcelona este sábado en Fuenlabrada. Como ya hizo hace unas semanas, el técnico ha dejado claro que su sueño es dirigir al primer equipo culé.

«La directiva tendrá tiempo para pensarlo bien de aquí al final del torneo para elegir al técnico que ellos decidan. Es parte del proceso. Llegará si me tiene que tocar. Quién no querría ser entrenador del Barça. Seguiré preparándome, es apenas mi segunda temporada como técnico. Una oportunidad así no le puedes decir que no», afirmó Rafa Márquez minutos después de confirmarse que Xavi no seguirá en el banquillo del Barcelona la próxima temporada.