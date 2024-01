Xavi: «La sensación de ser técnico del Barça es desagrable, cruel y es un desgaste de salud mental»

Xavi Hernández concedió su rueda de prensa más dura tras la derrota del Barcelona por 3-5 contra el Villarreal en la jornada 22 de la Liga EA Sports. Además de anunciar su marcha del club a final de temporada, el entrenador catalán se sinceró sobre su estado anímico actual tanto suyo como de sus jugadores y también habló abiertamente sobre su «salud mental» y el «desgaste» que supone llevar un banquillo tan exigente.

El técnico catalán confesó que el resultado de este sábado fue «cruel» y explicó el desgaste que ha sufrido los últimos dos años. «La sensación de ser entrenador del Barça es desagradable, es cruel, sientes que te faltan al respeto muchas veces, que no te valoran el trabajo. Esto es un desgaste terrible a nivel de salud mental, de estado de ánimo. Soy un tío positivo, pero la energía va bajando, no tiene sentido continuar. Lo tengo decidido de hace tiempo y es una situación que afecta ya al club», dijo.

«Antes de las preguntas, querría anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça. La situación merece un cambio de rumbo y como culé no puedo permitir esta situación. Lo tenía ya decidido, pero creo que es el momento», arrancó en rueda de prensa después de perder contra el Villarreal.

El técnico azulgrana tardó más de una hora en salir ante los medios en el Olímpico Lluís Companys y cuando lo hizo tomó la palabra para anunciar su despedida, pero a final de temporada. «El club necesita un cambio de dinámica, como culé, pensando en el bien de los jugadores», dijo después de perder sus opciones de título en Supercopa y Copa del Rey los últimos 10 días.

Xavi mira por sus jugadores

«Se liberarán, estarán más tranquilos. Como culé, lo mejor es marchar el 30 de junio. Daré todo en los meses que quedan, todavía podemos hacer una gran temporada y esto ayudará a que la dinámica cambie», añadió el técnico de un Barça que se ve a 10 puntos del Real Madrid después de otro mal partido este sábado.

«Esto destensa la situación en general. Me siento el máximo responsable. Es hora de valorar el trabajo, pero creo que el proyecto de yo como entrenador tiene que terminar el 30 de junio. He pensado en el club. El club me tendrá para lo que necesite, yo seré una solución para el equipo, pero ahora la solución, siendo coherente, es que yo deje el banquillo», afirmó.

«Agradecer la confianza, tenemos un presidente que es la hostia, todos los que están son muy válidos. Hemos estado reunidos, ha sido una conversación muy humana. La confianza es absoluta, hoy también me la han mostrado, pero pienso que es el momento. Es el club de mi corazón, con esta tensión hacemos un partido desgraciado. No se lo merecen los jugadores», añadió.

Una dinámica muy pobre

«Creo que estoy haciendo lo mejor para todo el mundo, también egoístamente para mí, pero he pensado en el club, en el presidente, en Deco, en los jugadores. Como soy el máximo responsable, pienso que necesitan un cambio de rumbo, que es lo mejor. No quiero ser un problema para el Barça. Pienso que todavía puedo ser una solución de aquí a junio, pero la gran solución pasa porque deje de ser entrenador el 30 de junio. Es lo mejor para el club», añadió Xavi.

Por otro lado, Xavi insistió en la necesidad de cambiar la dinámica como sea. «Tengo la sensación de que hago lo correcto, de actuar con sentido común. La dinámica es muy negativa, muchas veces no tengo explicación. Hay que cambiar la dinámica. Hace falta un cambio de rumbo, hoy me recordáis los dos títulos, ahora empezáis a valorar que se han hecho bien las cosas», dijo.

«No se lo he dicho a los jugadores, mañana hablaré con ellos. No se merecen la situación por la que estamos pasando, les he visto muy jodidos hoy. He sido un hombre de club, he priorizado el club por encima de mí y lo voy a seguir dando todo para que el club gane títulos o que por lo menos la afición se sienta orgullosa», terminó, pensando en «descansar» con su familia cuando termine la temporada.