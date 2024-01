Xavi anuncia que deja el Barcelona a final de temporada

Xavi ha anunciado en la rueda de prensa que dejará el Barcelona el próximo 30 de junio. El entrenador catalán ha confirmado que dejará el puesto tras la dolorosa derrota ante el Villarreal este sábado en el Olímpico de Montjuic. La leyenda culé ha dejado claro ante los medios de comunicación que su marcha al final del curso es lo mejor para el futuro del club. «Seguiré hasta el 30 de junio, así lo he acordado con el presidente», afirmó por sorpresa. El técnico dejó claro que tenía tomada la decisión desde hace días y que se marchará incluso si gana la Champions.

«Antes de que me hagáis las pertinentes preguntas quiero anunciar que a partir del 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça», afirmó Xavi Hernández ante los medios de comunicación presentes en la sala de prensa del Olímpico de Montjuic.

Xavi soltó la bomba después de reunirse con Joan Laporta tras la derrota ante el Villarreal de este sábado. El entrenador catalán dejó claro que se marchará por el bien del club después de llegar una hora antes a la comparecencia ante los medios de comunicación. Ahí, explicó todos los detalles de su salida.

«Lo hemos estado hablando con Laporta y con el área deportiva y como culé creo que el club necesita un cambio de dinámica. Como culé, pensando en el club y los jugadores creo que se liberarán y estarán más tranquilos. Pensando como hombre de club creo que lo mejor es irme el 30 de junio. Dicho esto, daré lo máximo de mi los cuatro meses que quedan, creo que podemos hacer una buena temporada y espero que la dinámica cambie», afirmó Xavi Hernández ante los periodistas presentes en la sala de prensa.

Xavi también dejó claro que: «Precisamente, no sé si me he explicado bien, esta decisión destensa la situación general. Me siento el máximo responsable, creo que las cosas han funcionado muy bien, se ha hecho un trabajo muy bueno pero creo que nuestro proyecto debe ser hasta el 30 de junio. Creo que liberará a los jugadores y destensará la situación general del club».

Xavi también dijo que tenía tomada la decisión desde hace algunos días. «Hace días que tengo tomada la decisión y de alguna manera me he liberado. Lo que veo que no libero la situación de los jugadores y de la junta, y no quiero ser una rémora para el club, quiero ser siempre una solución, nunca quiero ser un problema», dijo.

Xavi y la reunión con Laporta

Xavi también dejó claro que: «Fui una solución hace dos años y tres meses pero ahora, pensando con el corazón y pensando en el club, para el que quiero lo mejor, lo mejor es que lo deje el 30 de junio. Agradecer al presidente la confianza. Tenemos un presidente que es la hostia, tanto él como Rafa, como Alejandro son muy válidos y creo que esto destensará la situación».

El entrenador catalán también ha dejado claro que se siente liberado después del anuncio que ha cogido por sorpresa a todo en entorno culé. «Tengo la sensación de que hago lo correcto, si eso es sentirte liberado, también. Tengo la sensación de actuar con sentido común. La dinámica es muy negativa y muchas veces no tengo explicación. Hoy es un partido de 5-2 y lo pierdes 3-5, hay que cambiar la dinámica y las personas estamos para esto. El club está muy por encima de las personas, lo hago así porque soy culé, y así se lo he dicho al presidente, se ha medio emocionado pero lo ha entendido. Pienso que es necesario para destensar la situación», dijo.

Xavi también fue cuestionado sobre si la rivalidad con el Real Madrid tuvo que ver en su decisión de marcharse del club. «Sí tengo energía, no se trata de eso. Hoy que anuncio que me voy, me mataréis menos. Si siguiese un año más, me reventáis. Un Ferguson del Barcelona no puede haber. Pienso que es bueno para el club, nada más. Me dijeron que no servía de entrenador desde el primer día…», dijo.

Xavi también quiso hacer un repaso a su trayectoria en el Barcelona. «He sido siempre un hombre de club. Trabajaré incluso los meses que quedan para ganar títulos. Creo que hemos hecho un grupo humano espectacular, en mayúsculas. La Champions me hace especial ilusión. Ganar la Liga no depende de nosotros, pero lo daré todo. Y seguiré viniendo al Camp Nou con mis hijos, con mi mujer. Descansaré, estaré con ellos. Y seré más del Barça si es necesario», finalizó.