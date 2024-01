Laporta sigue con su surrealista campaña contra el Real Madrid: «El VAR está secuestrado»

Joan Laporta sigue con un campaña surrealista contra el Real Madrid a pesar de estar imputado por corrupción deportiva en el caso Negreira. El presidente del Barcelona ha vuelto a señalar al conjunto blanco después del partido disputado ante el Almería y ha dejado caer desde la Ciudad Condal que el «VAR está secuestrado». También ha explicado la llamada que realizó tras el partido del Bernabéu a Pedro Rocha, presidente en funciones de la Real Federación Española de Fútbol.

Después de afirmar que lo sucedido en el Real Madrid-Almería fue una «vergüenza» y de decir que la «competición está adulterada», Joan Laporta sigue en plena ofensiva contra el conjunto blanco y su última barrabasada ha sido dejar caer que «el VAR está secuestrado». Todo en una amplia entrevista concedida desde Barcelona de la que se publicó un extracto en la tarde del martes y que se ha publicado de forma completa en la mañana del miércoles.

«El domingo se podría haber producido pero de una forma clarísima ese partido en el Bernabéu se rearbitró desde el VAR y todas las decisiones que se tomaron fueron contrarias a las que había tomado el árbitro», comenzó diciendo Joan Laporta sobre lo sucedido el pasado domingo en el Bernabéu, cuando Hernández Hernández llamó a Hernández Maeso para que corrigiera tres decisiones erróneas y que a la postre se ha demostrado que el árbitro encargado del VAR en el partido acertó.

Joan Laporta prosiguió con su surrealista ataque contra el Real Madrid afirmando que: «Hombre, estamos viendo que un instrumento que tenía que ayudarles, el VAR, no les está ayudando y está secuestrado, como maltratado a base de unas presiones que está efectuando nuestro rival de forma continua y constante, que ya no es puntual sino que desde ya hace tiempo se están realizando estas presiones que les están dando su fruto. Porque las decisiones todas son favorables a este equipo».

La llamada de Laporta a la Federación

Joan Laporta también explicó su llamada a Pedro Rocha, presidente en funciones de la Real Federación Española de Fútbol. El presidente del Barcelona confirmó que le expresó su preocupación por lo sucedido.

«Que estamos preocupados. En el fútbol se trata, sobre todo en la Liga, de ir mejorando. En nuestro caso hemos recuperado los lesionados y queremos mantenernos vivos en las competiciones para poder ganarlas. Y también esperamos, evidentemente, un pinchazo o un tropiezo de nuestros rivales y de esa manera recortar distancias», dijo en una entrevista concedida al Mundo Deportivo.

Para finalizar, también quiso hacer un surrealista alegato contra la justicia deportiva meses después de que saltara el caso Negreira. «Y yo creo que el VAR, que es un instrumento que viene para ayudar a los árbitros, se está convirtiendo, por el mal uso que se está haciendo de él, en un problema. Y lo digo y no me gusta ir de hacer victimismo, pero es un compromiso que tenemos con la justicia y con la deportividad. Es un compromiso que el club tiene a la hora de reconocer el trabajo complicado que tienen los árbitros. Para mí la función del árbitro es la más difícil en el mundo del fútbol después de la de marcar goles, si me aprietas», finalizó el presidente del Barcelona.