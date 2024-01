Xavi explotó contra una cámara tras un acierto del VAR en el penalti del Barcelona: «¡Una vergüenza!»

Xavi Hernández explotó contra los árbitros después de que el VAR entra para corregir un penalti pitado por Munuera Montero a favor del Barcelona en los últimos minutos. El entrenador catalán se dirigió a una cámara de la realización del partido y dejó claro una frase que dará mucho que hablar: «¡Una vergüenza!». Todo ello con 3-3 en el marcador y el conjunto culé jugándose la Liga. Finalmente, el equipo catalán acabó cayendo en unos últimos minutos trágicos para los de la Ciudad Condal (3-5). En la primera parte se le anuló un gol a Gerard Moreno por un fuera de juego surrealista.

Todo ocurrió en los últimos minutos de un partido loco en el que el Barcelona buscaba el gol de la victoria después de remontar un 0-2 adverso y en el intento un balón acabó impactando en el brazo de Comesaña, que lo tenía claramente pegado al cuerpo. Pese a ello, Munuera Montero señaló la pena máxima.

"¡UNA VERGÜENZA! ¡UNA VERGÜENZA!" 🤬 La reacción de Xavi a la decisión del VAR de anular el penalti por posible mano del Villarreal 🎥#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/MqHPPW0f8a — DAZN España (@DAZN_ES) January 27, 2024

Ahí, el VAR llamó al colegiado que se dirigió a la televisión para comprobar que no había infracción y después invalidó el penalti. Ante esta situación, Xavi se dirigió a una de las cámaras del partido visiblemente indignado para hablar de «vergüenza». Una imagen viral que dará la vuelta a España.

«Al final me van a sancionar, analizadlo vosotros. No quiero generar más polémica. Esa jugada marca el partido. El cuarto árbitro me dijo que era penalti claro, que le da en el codo. Ha ido al monitor y ha dicho que no. No quiero hablar más pero ahí está las imágenes», dijo Xavi tras ser cuestionado sobre la polémica acción a la conclusión del partido.

El polémico gol anulado a Gerard Moreno

El Barcelona-Villarreal también estuvo marcado por un polémico gol anulado a Gerard Moreno en la primera parte de forma surrealista. Munuera Montero anuló un tanto al conjunto amarillo antes de la media hora por una presunta intervención de Sorloth en el tanto del jugador español.

Para sorpresa de todos, el VAR no llamó al colegiado y el tanto de Gerard Moreno no subió el marcador. Antes, Baena había visto como se le anulaba un gol por un claro fuera de juego.

Esto ocurrió días después de que Joan Laporta se pronunciara tras la victoria del Real Madrid contra el Almería y hablara de una Liga «adulterada». «No se puede adulterar la competición más con decisiones como las del domingo pasado en el Bernabéu. Porque es que no es sólo este domingo. Nosotros llevamos analizando el tema y ya son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival beneficiándose de decisiones arbitrales. Ahora bien, también tengo que decir que nosotros estamos acostumbrados a esto, ¿eh? Ya de siempre luchamos contra los elementos, que sabemos cuáles son «, afirmó Joan Laporta en una entrevista en el Mundo Deportivo.