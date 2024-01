El Villarreal hundió al Barcelona con un duro 3-5 en un partido loco en Montjuic en la jornada 22 de la Liga EA Sports. Los de Marcelino García Toral se adelantaron por partida doble con los goles de Gerard Moreno e Ilias Akhomach, pero los culés remontaron en 11 minutos con los tantos de Ilkay Gündogan, Pedri y Bailly en propia puerta. Guedes marcó el del empate y se reivindicó en su vuelta a España. La polémica se adueñó del duelo de principio a fin, sobre todo en el descuento, momento en el que Munuera Montero y el VAR rectificaron un penalti pitado en el área de los amarillos, que iban a marcar dos goles más en el último suspiro. El autor del gol de la victoria fue Sörloth en una jugada que sacó a relucir todas las carencias de este Barça y luego José Luis Morales anotó el quinto con la defensa azulgrana totalmente rendida.

Prometió rotaciones Xavi Hernández a lo largo de la semana y las hizo en el último partido de los tres que el Barcelona disputó en los últimos siete días. En los dos primeros no jugó Joao Félix de titular, y eso que cuando salió contra el Betis marcó el gol de la victoria. Su entrenador no se lo recompensó en San Mamés, donde cayeron eliminados de la Copa del Rey, pero sí este sábado en Montjuic, para sustituir a un Ferran Torres que enlazaba siete titularidades seguidas.

Aparte de la titularidad del luso, las otras dos grandes novedades en el once de Xavi eran la de Oriol Romeu, que entró en el pivote para dar descanso a Pedri, y la del canterano Héctor Fort, que parece ser el elegido para suplir a Balde durante su larga ausencia por lesión. La alineación estaba compuesta por Iñaki Peña en portería, con Jules Koundé, Ronald Araujo, Andreas Christensen y Héctor Fort en defensa, Oriol Romeu, Frenkie De Jong y Gündogan en el centro del campo y Joao Félix, Robert Lewandowski y Lamine Yamal en ataque.

El partido comenzó muy agitado y el Barça se llevó un susto a la primera de cambio. Fue en el minuto 3, cuando Álex Baena metió un golazo en fuera de juego. La posición del español era antirreglamentaria y el Villarreal se quedaba con la miel en los labios, pero pocos minutos después iban a protestar un posible penalti de Héctor Fort que no fue suficiente para Munuera Montero, que tuvo uno de los arbitrajes más complicados de su carrera.

Fuera de juego surrealista

Todo el peligro lo llevaba el Villarreal y la única ocasión del Barcelona en los compases iniciales fue de Joao Félix, que tuvo en sus botas el 1-0 en la primera pelota que tocó, pero Jörgensen detuvo su disparo desde fuera del área con un paradón. La polémica no iba a tardar mucho en volver con una acción que traerá cola esta semana. Gerard Moreno volvió a marcar el 0-1 para el ‘submarino amarillo’, pero un fuera de juego de Sörloth imperceptible para muchos cuando trataba de apartarse para facilitar el trabajo a su compañero hizo que Munuera Montero invalidase el gol.

Montjuic se quedó congelado y el Villarreal se quedó pidiendo explicaciones y sin saber por qué ese tanto no había subido al marcador. Aun así, los amarillos no pararon de intentarlo y no parecía un equipo de la parte baja de la tabla porque estaba arrollando al campeón de Liga. Méritos hicieron de sobra y fruto de ello llegó por fin el primero. Los mismos protagonistas, Sörloth y Gerard Moreno, consiguieron que su equipo se fuera mandando al descanso.

El noruego volvió a pisar área y vio desmarcado al ‘7’ del Villarreal, que la recibió, se posicionó y marcó el 0-1 con un remate ajustado de primeras. La defensa culé hacía aguas y los de Marcelino se aprovechaban para vencer provisionalmente al peor Barça de la temporada. Xavi se enfadó y con razón y quitó de un plumazo a Oriol Romeu, Christensen y Joao Félix en la reanudación.

Salían para disputar la segunda parte y buscar la remontada Pedri, Pau Cubarsí y Joao Cancelo, que reaparecía después de varias semanas. Los cambios reanimaron a un Barça que comenzó asediando el área del Villarreal. Los culés atacaban con mucho peligro y la polémica volvía a Montjuic con un penalti que pidió Lamine Yamal al ser estorbado Bailly. Munuera Montero consideró que era una acción natural de fútbol y no pitó nada.

Un canterano del Barça hace el 0-2

El Villarreal sonrió y golpeó de nuevo. Y lo hizo mediante un canterano del Barcelona, Ilias Akhomach, que se benefició de un error de juvenil de Cancelo para marcharse en solitario, regatear a Iñaki Peña y hacer el 0-2 a placer. Pidió perdón el marroquí, que acto seguido iba a ver cómo la mala suerte se cebaba con él. El extremo derecho del submarino amarillo tuvo que ser sustituido por una leve lesión y Guedes pasó a ocupar su lugar.

También entró Ferran, que le dio un soplo de aire a su equipo para recortar distancias en el minuto 60. El partido se rompió después de que Gündogan marcase el 1-2 tras una buena jugada en ataque del Barcelona que acabó con una asistencia de tacón de Lewandowski para que el alemán la embocase a la red con la zurda. Los culés se vinieron arriba y Ferran iba a tener el empate en su bota zurda, pero desperdició una ocasión de oro al no llegar a rematar a puerta tras un centro que le dejó solo.

A la siguiente no perdonarían. Una carambola en el área del Villarreal provocó el gol del empate, obra de Pedri. Gündogan, que también marcó el primero, resolvió un problema al intentar rematar un balón a bocajarro. El alemán se hizo un lío y dejó el balón muerto sin querer para el canario. Este no falló, y con la ayuda de Jorge Cuenca, anotó el 2-2 con su pierna zurda.

Y en 11 minutos el Barcelona rubricó la remontada temporal contra el Villarreal con un gol en propia puerta de Bailly, que se adelantó a Araujo cuando buscaba rematar un centro e hizo el 3-2 en una acción muy desafortunada. Pero el Villarreal parecía empeñado en regalar también el cuarto, pues Mosquera, que acababa de saltar al campo, le dio un pase al hueco a Lamine Yamal, que la desaprovechó con un disparo demasiado flojo.

El Villarreal machaca al Barcelona

Vitor Roque volvió a tener minutos y gozó de una buena oportunidad para estrenarse con la camiseta azulgrana, pero Jörgensen paró su disparo con su pierna mala, la izquierda. Y cuando parecía que estaba más cercano el cuarto del Barça que el empate, Guedes regresó a la Liga con un zapatazo imparable para Iñaki Peña, con el que devolvió la igualada a Montjuic, cuyo público se encendió con una decisión de última hora que no gustó nada.

Sucedió en el descuento, cuando Munuera Montero señaló un penalti por mano de Santi Comesaña. Sin embargo, Jaime Latre desde el VAR le pidió que la comprobase porque tenía el brazo pegado y tras consultarlo en el monitor lo despitó. El Villarreal respiró y se iba a acabar llevando el gato al agua con una jugada surrealista en el área del Barça. Sörloth recibió un pase de Capoue, tiró, su disparo dio en un defensa, y como vio Cubarsí no acudía al despeje, anduvo listo para volver a intentarlo y rematarla al fondo de la red.

El estrépito seguía y el partido también. Morales marcó el quinto y último gol del Villarreal en un partido de locura con la defensa del Barcelona completamente rendida. El veterano comandante avanzó metros hasta plantarse en el área y golpearla a la derecha de Iñaki Peña, que no ofreció resistencia y encajaba una manita que hace mucho daño al Barça y a Xavi.