Xavi: «Estoy tranquilo, igual soy el único que entiende la realidad del club»

Xavi Hernández compareció este viernes ante los medios de comunicación en la previa del Barcelona – Villarreal de esta jornada de Liga EA Sports. El egarense, pese a la eliminación copera ante el Athletic de Bilbao en los cuartos de final de la Copa del Rey, se mostró tranquilo y con confianza en el cargo, dejando claro que desde la directiva se le transmite lo mismo: «Estoy tranquilo, igual soy el único que entiende la realidad del club».

«Estamos hablando de mi continuidad desde el mes de julio, cuando perdimos con el Arsenal un amistoso… Estoy tranquilo, estamos haciendo buen trabajo. Yo parece que vivo otra realidad de la que vivís vosotros. Estoy tranquilo, sé que podemos hacer una buena temporada. No tengo problema en oír sustitutos. Lo que me preocupa es que el equipo compita como el otro día, el fútbol son detalles y eso es lo que me preocupa. Estoy convencido de que podemos hacer una gran temporada», reflexionaba Xavi Hernández, que dejó patente que no teme por su puesto en el Barcelona, que confía en el proyecto: «El Barça está en una situación difícil como me lo hicieron ver en su día. Era una situación de máxima dificultad, histórica, y estamos haciendo un buen trabajo todos. Estamos compitiendo y eso es mucho. El año pasado se ganó, en junio veremos dónde estamos y decidiremos».

Xavi también recalcó la confianza de Joan Laporta y la cúpula en su puesto en el banquillo: «Los dirigentes me dan total confianza, esto es un proyecto, que se hacen bien las cosas, el presidente más positivo no se puede estar, el otro día muy orgulloso. Con Deco hablamos de cosas de la temporada siguiente. Esto va de ganar y convencer en el Barça».

El técnico culé recalcó como «injusticia» que en el Barça se valore más cuando los jugadores o técnicos ya no están que en el presente: «No sé si es injusto conmigo o no, pero pasa mucho. Siempre valoramos en este club cuando empiezan a irse, esa es la injusticia más grande. Ahora se valora el trabajo de Ernesto Valverde, el de Koeman, el de Sergio Busquets, Jordi Alba… Es para reflexionar. Vamos a valorar lo que tenemos, estoy en el mejor club del mundo para mí. Estoy contento, valoro lo que tengo. Este es el error histórico del Barça, valorar después».

«Siempre pienso en positivo, creo que nos podemos enchufar en la Liga. Son seis puntos en casa ahora claves para remontar, el no fallar nosotros. La Champions League nos hace ilusión competir con el Nápoles y pasar a cuartos. Tenemos equipo para competir en las dos competiciones», explicaba también sobre sus opciones en el campeonato doméstico y en Europa.

Sobre el Villarreal, definía así el partido: «Estamos contentos de volver a casa. Esperamos que haya buena entrada, necesitamos a la afición, Esperamos un Villarreal en horas bajas pero los equipos de Marcelino siempre son agresivos, bien organizados, trabajados definitivamente. Marcelino es muy buen entrenador. No ha tenido buenos resultados pero tiene grandes individualidades y pueden marcar diferencias. partido para reaccionar, porque el partido del Athletic es una lástima, porque competimos bien».

«Le aconsejamos lo mejor para él, lo arropamos como hacemos con todos. Tienen que decidir si se operan o no, pero estamos con él. No hay problema, pero él decide lo mejor. Es un momento difícil para él», comentaba sobre la lesión de Balde y el debate de si quirófano o no: «Es diferente la lesión. La decisión es personal de él, son decisiones difíciles, pero decida lo que decida le apoyaremos. Lo mejor es que se recupere lo mejor posible. Lo que decida lo reforzaremos».

También sobre Lewandowski y las dudas que genera, explicaba: «En los últimos cuatro partidos ha hecho tres goles. que no está fino en el control, en el pase… pero seguirá siendo importante para el equipo. Estamos buscando situaciones, son situaciones que debemos mejorar. Yo no he visto un vestuario con esta calidad humana tan buena, tenemos que estar mejor concentrados, minimizar errores, estar entre todos buscando soluciones».

En lo referente a la presión de los jóvenes canteranos, como Lamine Yamal, Xavi explicaba que les dice que «por edad no les debería tocar esa responsabilidad estamos en esta situación y les veo preparados», así como entiende «que se sintiera culpable pero no lo es, fue de los mejores». «Estuvo a un paso de marcar las diferencias. Lo que hay que hacer es elogiarle por lo que está haciendo. Los que están saliendo en edad muy corta tienen una personalidad tremenda. Eso es una gran noticia para el club, para el Barça», añadía, y sentenciaba al respecto: «Lo que intento es quitarles esa presión, que si no funciona la culpa es mía, relativizar la presión. La gente de casa está muy preparada, más que la que viene de fuera. Tienen una personalidad grande, tienen desparpajo, lo que intento es que no tengan presión. Les daremos mucha confianza».

Sobre las lesiones, Xavi defendía que «musculares ha habido pocas, estamos por debajo de la media de Liga y Champions» y que han tenido «desgracia con problemas de tobillos, hernias…; los jóvenes están dando la talla, el alma que mostró el equipo, sentimos orgullo». Comentó también la mejoría de Ter Stegen, el cual «está muy bien» y «ha hecho una recuperación de manual, de libro, está positivo y estará pronto con el equipo», y sobre Cancelo que ya está recuperado: «Cancelo estará, está bien. Tiene carácter y ganas de jugar. Es una maravilla tenerlo, como persona y profesional. Encantado de tenerlo en plantilla».

Por último, sobre la preparación físico y el estado de sus jugadores, sentenciaba: «Una cosa es hablar de la preparación física, no estamos ni cansados ni estamos trabajando mal. En datos físicos estamos muy bien. Otra cosa es la condición física de base. Comparar a Araujo con Pedri. Estamos utilizando un mediocampo con Pedri, Gündogan, De Jong… No tenemos el perfil de Gavi que roba muchos balones. No tenemos un equipo con la condición física de base como el Athletic».