Ernesto Valverde se cobra su vendetta cuatro años después

Ernesto Valverde ha esperado cuatro años para cobrarse su vendetta con el Barcelona, después de que le echaran en enero de 2020 tras caer en las semifinales de la Supercopa de España frente al Atlético de Madrid. La remontada de los colchoneros en Yeda sentenció al Txingurri que, con el Athletic, se ha tomado la revancha eliminando a su ex equipo de la Copa del Rey, con un partido descomunal de los suyos en el que fueron muy superiores al conjunto de Xavi Hernández.

En aquel momento, cuando el Barça le despide, el técnico extremeño tenía al equipo líder de la Liga empatado a puntos con el Real Madrid y clasificado para octavos de final de la Champions League sin sufrir ninguna derrota (seis victorias y dos empates). El equipo estaba vivo en todas las competiciones, a excepción de la Supercopa donde habían caído contra los de Simeone después de que los rojiblancos remontaran un 2-1 en cuestión de cinco minutos.

Aquella derrota fue la sentencia para Valverde que, a pesar de tener al equipo vivo en el resto de competiciones, su estilo de juego no gustaba en Can Barça y por eso decidieron echarle. Ni siquiera le valieron los buenos resultados de sus dos años anteriores en el Barcelona, donde ganó dos ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de España, llevó al equipo a semifinales de la Liga de Campeones, algo que no pasaba desde que conquistaran el título en la 2014-15, y jugó otra final de Copa, donde perdió con el Valencia (1-2).

Los números del Txingurri en el Barcelona eran muy buenos, pero su estilo de juego no gustaba a las altas esferas y siempre fue muy criticado por ello pese a conseguir buenos resultados. Esos resultados son los que están permitiendo a Xavi seguir en el cargo, ya que el año pasado ganó la Liga y la Supercopa de España. A diferencia de lo que pasó con el actual entrenador del Athletic, al preparador catalán sí que le están manteniendo en el cargo aunque los números no acompañen.

Valverde supera a Xavi

En sus dos años y medio en el Barcelona, Valverde tan sólo perdió 16 partidos de los 175 disputados mientras que Xavi, en el mismo tiempo, lleva 25 derrotas en 121 encuentros. El Txingurri estuvo dos años y medio sin entrenar a ningún equipo, hasta que regresó al Athletic el año pasado, en la 2022-23. Pero la fortuna no emparejó a los vascos con los catalanes en el torneo del K.O. el curso pasado, por lo que la vendetta se ha demorado más de lo esperado.

Sin embargo, esta temporada, justo cuando mejor estaban los leones y peor se encontraba el Barça, el destino ha querido darle a Valverde la oportunidad de tomarse la revancha por su despido del club azulgrana. San Mamés se llenó hasta la bandera para recibir al vigente campeón de Liga, y el Txingurri contaba con prácticamente todos sus jugadores ya que Iñaki Williams regresó rápido de la Copa África para ayudar a sus compañeros.

Las cosas se pusieron de cara para los locales con el gol de Guruzeta a los 40 segundos de partidos, aunque el partido terminaría decidiéndose en la prórroga. Valverde le ganó la partida táctica a Xavi y el Athletic fue muy superior al Barcelona en todo momento. Finalmente, en el tiempo extra, aparecieron los hermanos Williams para sentenciar el choque y poner a los vascos en semifinales de la Copa del Rey, consumando así la vendetta del extremeño sobre su ex equipo y ahondando todavía más en la crisis de los azulgrana.