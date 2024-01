Márquez se postula para sustituir a Xavi: «A una oportunidad así no puedes decir que no…»

Rafa Márquez se ha pronunciado sobre su llegada al primer equipo del Barcelona minutos después de que Xavi confirmara en rueda de prensa que no seguirá al frente del conjunto culé la próxima temporada. El entrenador mexicano, que dirige al filial, se ha postulado tras dejar claro que a una oportunidad así no se le puede decir que no.

Rafa Márquez era el favorito de Joan Laporta para tomar las riendas del Barcelona en caso de destitución de Xavi y por ello el entrenador mexicano ha sido cuestionado sobre ello tras el partido del filial del Barcelona este sábado en Fuenlabrada. Como ya hizo hace unas semanas, el técnico ha dejado claro que su sueño es dirigir al primer equipo culé.

«La directiva tendrá tiempo para pensarlo bien de aquí al final del torneo para elegir al técnico que ellos decidan.Es parte del proceso. Llegará si me tiene que tocar. Quién no querría ser entrenador del Barça. Seguiré preparándome, es apenas mi segunda temporada como técnico. Una oportunidad así no le puedes decir que no», afirmó Rafa Márquez minutos después de confirmarse que Xavi no seguirá en el banquillo del Barcelona la próxima temporada.

Xavi Hernández y Rafa Márquez

Xavi Hernández, anunció en rueda de prensa este sábado que su carrera en el banquillo azulgrana terminará esta temporada, el 30 de junio, ya que, «como culé», considera que es lo que necesitan tanto los jugadores como el club para cambiar una dinámica ante la que no tiene explicación.

«Antes de las preguntas, querría anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça. La situación merece un cambio de rumbo y como culé no puedo permitir esta situación. Lo tenía ya decidido pero creo que es el momento», dijo en rueda de prensa después de perder 3-5 contra el Villarreal.

El técnico azulgrana tardó más de una hora en salir ante los medios en el Olímpic Lluís Companys y cuando lo hizo tomó la palabra para anunciar su despedida, pero a final de temporada. «El club necesita un cambio de dinámica, como culé, pensando en el bien de los jugadores», dijo después de perder sus opciones de título en Supercopa y Copa del Rey los últimos 10 días.

«Se liberarán, estarán más tranquilos. Como culé, lo mejor es marchar el 30 de junio. Daré todo en los meses que quedan, todavía podemos hacer una gran temporada y esto ayudará a que la dinámica cambie», añadió el técnico de un Barça que se ve a 10 puntos del Real Madrid después de otro mal partido este sábado.

«Esto destensa la situación en general. Me siento el máximo responsable. Es hora de valorar el trabajo, pero creo que el proyecto de yo como entrenador tiene que terminar el 30 de junio. He pensado en el club. El club me tendrá para lo que necesite, yo seré una solución para el equipo, pero ahora la solución siendo coherente, es que yo deje el banquillo», afirmó.

«Agradecer la confianza, tenemos un presidente que es la hostia, todos los que están son muy válidos. Hemos estado reunidos, ha sido una conversación muy humana. La confianza es absoluta, hoy también me la han mostrado, pero pienso que es el momento. Es el club de mi corazón, con esta tensión hacemos un partido desgraciado. No se lo merecen los jugadores», añadió.