Víctor Font vuelve a la carga contra Laporta: «No puede durar ni cinco minutos más en el Barça»

Víctor Font, líder de la plataforma Sí al Futur y principal opositor a Joan Laporta, ha vuelto a exigir la dimisión del presidente del Barça. En sus declaraciones, Font ha puesto en entredicho la transparencia del actual mandatario y ha criticado duramente su estilo de gestión, al que califica de improvisado y perjudicial para la estabilidad del club con duras palabras: «Laporta no puede durar ni cinco minutos más. Cada día que pasa, perdemos una oportunidad. Él es el Barça, si no lo quieres a él, no quieres al Barcelona. Hace reír mucho nuestro presidente y es una bestia comunicativa, pero el club necesita mucho más».

El empresario catalán subraya que, por primera vez en mucho tiempo, diversos colectivos barcelonistas coinciden en la necesidad de un cambio en la dirección del club: «Las peñas, los grupos de animación y los socios más fieles estamos de acuerdo en que Laporta no puede continuar. Ha demostrado no estar preparado para afrontar los retos que tiene el Barça ni para aprovechar su potencial».

Uno de los temas que ha abordado Font ha sido la posibilidad de activar una moción de censura, idea que ha perdido fuerza en las últimas semanas y que, como reconoce, podría ser una herramienta compleja que puede generar inestabilidad, aunque no la descarta como vía para forzar un cambio en la presidencia: «Decíamos lo mismo con Bartomeu. La moción desestabiliza, pero es el único mecanismo que tienen los socios para salvar al club».

El fichaje de Vitor Roque

Víctor Font, en la entrevista concedida a RAC1, también ha cargado contra la gestión económica de Laporta, a la que califica de errática y carente de planificación. Como ejemplo, señala la contratación de Vitor Roque, un fichaje que considera innecesario desde el punto de vista deportivo y que, además, se realizó sin garantías de inscripción: «Fichar a un jugador sin saber si lo puedes inscribir es una imprudencia. No había un plan estructurado». Pero sobre el brasileño va más allá, habla de ‘mano negra’: «Vitor Roque es evidente que no tiene las características de jugar en el Barça. Deco lo ofreció al club cuando era su representante. Johan Cruyff y Mateu Alemany dijeron que no había ‘fair play’ y que no era una prioridad. Lo primero que hizo Deco fue fichar a Vitor Roque nada más llegar. No pienso en que alguien ponga la mano, de ser así habría activado la moción de censura. Exigimos transparencia».

Víctor Font y los palcos VIP de Laporta

Por otro lado, Font ha cuestionado la cesión de la comercialización de 475 asientos VIP del futuro Camp Nou, argumentando que no se ha revelado quién está detrás de la inversión: «¿Cómo puede ser que en los países árabes haya más transparencia que en el Barça? No podemos aceptar este nivel de opacidad».

Sobre esa falta de transparencia, Font señala que es el principal problema de la actual directiva. Ha insistido en que los socios tienen derecho a conocer los detalles de los acuerdos comerciales y financieros del club, especialmente cuando involucran cifras millonarias: «Si se pagan 50 millones a un intermediario, cuando una empresa necesitaría 50 años para generar esa cantidad, hay que explicarlo».

El ex candidato presidencial también ha acusado a Laporta de rodearse de personas afines en su junta directiva en lugar de apostar por perfiles técnicos y profesionales: «El Barça necesita una gestión moderna y eficiente. Si creamos el entorno adecuado, figuras como Guardiola o Messi estarían dispuestas a regresar».