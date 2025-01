Joan Laporta, en una controvertida rueda de prensa, dejó a un lado la autocrítica a la hora de defender sin ningún tipo de fisuras su gestión al frente del Barcelona. El presidente azulgrana atacó a la oposición, clubes, Liga y Federación de intentar desestabilizar el club, pero en ningún momento admitió algún error durante sus últimos meses de mandatos. Defendió a capa y espada las decisiones de su Junta Directiva con algunos argumentos más que surrealistas.

Laporta compareció ante los medios de comunicación con el objetivo de explicar el ‘caso Olmo’ que tanto revuelo ha causado en Barcelona. Pero su rueda de prensa dio para eso y mucho más. Duró casi dos horas y tuvo tres partes bien separadas. La primera empezó con un discurso preparado y calculado al milímetro, donde Joan Laporta sacó pecho de la cautelar concedida por parte del Consejo Superior de Deportes y atacó a todos los enemigos, que según él han intentado desestabilizar el club «desde fuera y desde dentro» durante las últimas semanas.

Y es que para Joan Laporta, todo lo que ha pasado en las últimas semanas, ha sido parte de un relato por parte de sus «enemigos». Según el presidente culé, el Barcelona no ha hecho nada incorrecto en el ‘caso Olmo’. Lo dicho, la autocrítica no estuvo presente en una comparecencia, cuya segunda parte sirvió para que el máximo dirigente blaugrana explicase su versión de lo ocurrido con las inscripciones con Dani Olmo y Pau Víctor. El Barcelona lo hizo todo bien, según Laporta. No hubo fallos en un club que vive en un mundo paralelo.

Y la tercera y última parte, aunque fue la más larga, fue el turno de preguntas. Y fue en ese momento cuando aparecieron todo tipo de temas. Joan Laporta se atrevió a negar sus insultos y sus patadas en el palco de Yeda antes de la semifinal de la Supercopa y le entró la risa al afirmar que a Raphinha le engañaron con las preguntas cuando señaló en Arabia Saudí que si estuviese en otro club se pensaría en firmar con el Barcelona. Todo fue muy surrealista. A los periodistas que le han aplaudido durante todo este tiempo les siguió haciendo la pelota. Al resto no. Y con algunos se enzarzó. El show de siempre de Joan Laporta.

Laporta terminó su comparecencia con una sonrisa de oreja a oreja y con el pecho hinchado. No reconoció ningún error, y es que para él, su Barcelona lo hace todo perfecto. Y es que era normal que pasase esto, y es que su semana ha sido redonda. Primero logró el favor del Gobierno a través del CSD para poder inscribir a Dani Olmo y salvar un ridículo mundial y una situación económica que hubiese quedado en estado crítico. Y luego alzó el primer título de la temporada goleando al Real Madrid. Laporta sonríe, aunque por mucho que lo repita, ninguno de estos méritos es gracias a su gestión.

Laporta saca pecho y ataca a sus enemigos

«Buenos días a todos», comenzó el presidente del Barcelona. «En las últimas semanas, se han producido dos hechos que confirman algunas cosas y desmienten otras. Confirman la fortaleza del Barcelona y desmantelan un falso relato apocalíptico que se ha hecho desde ciertos entornos con mala fe. El primer hecho es que el Barcelona vuelve al 1:1 del Fair Play financiero de la Liga. Y esto nos permite fichar. Y también inscribir a jugadores como Dani Olmo y Pau Víctor», valoró desde el inicio el presidente Joan Laporta.

«El segundo hecho es que para llegar a este punto hemos tenido que llegar a contratos como el de Nike. Nos ha ayudado mucho. Es el mejor contrato con una marca deportiva. Es un hecho que desmiente a los que dicen que el club está mal gestionado. Estamos levantando un estadio nuevo, no es una remodelación. No es pintarlo. Y volveremos lo antes posible, cuando se pueda. Este nuevo Camp Nou es la clave de la generación de muchos ingresos para los próximos años. Los culés, mientras, estamos disfrutando de un equipo muy competitivo, con una plantilla muy comprometida y con muchos chicos de la casa. Y dirigida por un entrenador excepcional como es Hansi Flick», dijo el presidente.

«El 7 de marzo hará cuatro años que los socios nos dieron su confianza para dirigir al club. Y desde el primer momento hasta hoy nos basamos en cuatro pilares. Aumento de los ingresos, reducción de los gastos, sobre todo en la masa salarial, el equipo no podía perder competitividad, no poner en riesgo el modelo de club, y el cuarto pilar es que los socios nunca tengan que rascarse el bolsillo. Y todo esto se ha completado. Lo hemos conseguido. Lo hemos logrado sin improvisar ni tampoco ha sido obra del azar ni de ayudas externas. Hemos trabajado muy bien desde la Junta Directiva. Desde un primer momento consolidamos un plan estratégico que se ha ido evaluando. También lo hemos conseguido gracias al talento y la valentía de todos los ejecutivos del club, que están haciendo un trabajo extraordinario. No nos hemos rendido nunca», continuó Joan Laporta en rueda de prensa.

«Una gran parte de este éxito recae en que los socios del Barcelona han entendido que esto iba de salvar al club de la situación que teníamos y defenderlo de todos los ataques que venían desde fuera y también desde dentro. Por tierra, mar y aire. Nosotros sabemos lo que es el Barcelona y lo que representa al club. Todo lo que ha pasado con las inscripciones no nos ha sorprendido. Se podían prever estas reacciones. Cuando el Barça vuelve a emerger en el mundo del fútbol, diferentes actores, con sus apoyos mediáticos, emergen para aportar un relato que nada tiene que ver con la realidad. Ya conocemos este modus operandi. Y siempre se repite. De nuevo celebro que no se han salido con la suya. Y lo celebro porque siempre nos hemos mostrado fuerte para culminar nuestro trabajo. No nos hemos rendido nunca. Ha servido para conseguido las inscripciones de Olmo y Pau, y lograr el 1:1. Esto era un ataque fulminante y una forma de desestabilizar la entidad. Y era un ataque al escudo, y el escudo no se toca», valoró el presidente del Barcelona.

«He normalizado recibir críticas. Y también a sufrir acciones que superan todos los códigos deontológicos. También estoy acostumbrado, lamentablemente. Lo que no puedo aceptar es cuando esta fiscalización de mi cargo va acompañada de mentiras. No lo puedo permitir. Y que se aprovechen de esto para desestabilizar al club y al equipo. En estas dos semanas hemos renovado energías. Salimos reforzados. Estamos ante la consolidación de un equipo joven que va a dar muchas alegrías al bracelonismo. Y aquí nos tendrán combatiendo todos estos ataques. Tendrán que trabajar mucho los desestabilizadores de fuera y de dentro para tumbarnos. Tendrán que trabajar mucho más», afirmó con contundencia el presidente del Barcelona.