Laporta estalla contra la Liga: «Pidieron por Olmo unos requisitos adicionales fuera de la normativa»

Joan Laporta compareció en rueda de prensa para dar su versión sobre el ‘caso Dani Olmo’ tras lograr su inscripción gracias a la cautelar del Consejo Superior de Deportes. El presidente del Barcelona defendió las acciones realizadas por el club durante los últimos meses, señaló que la documentación fue presentada a la Liga a tiempo y recalcó que el club catalán siempre ha cumplido las normas.

«Presentamos la documentación del ‘caso Olmo’ el 27 de diciembre. La enviamos dentro de plazo antes de que acabase el año. Lo que pasa que durante los días siguientes, la Liga nos pidió unos requisitos adicionales que no estaban dentro de la normativa. Y por eso pedimos la extensión de la licencia a la Federación. La Liga y la Federación nos dijeron que se aplicaba un artículo que estaba obsoleto. La finalidad de la norma es la estabilidad de la competición. Y nosotros no entrábamos dentro de este supuesto. Olmo y Pau empezaron la temporada con nosotros. Era una extensión de la licencia. Por eso lo defendimos y el día 3 acabamos de completar la documentación que nos dio la Liga y nos metieron en la regla 1:1», comenzó señalando el presidente Joan Laporta sobre este tema.

«La Federación no los negó otra vez y por eso presentamos la cautelar al CSD. No queremos entrar en el fondo del asunto porque se está valorando, pero el Barcelona ha cumplido la normativa. En el CSD han apreciado esta medida cautelar. Los que dicen que se podía hacer antes, pues mira. Fichamos a Olmo en verano. Aprovechamos la lesión de Christensen para inscribir a estos dos jugadores. Después, seguimos organizando la inscripción, con el contrato con Nike. Era un gran salto para tesorería del Barça. Y es un contrato que triplica lo que estábamos cobrando. No lo firmamos en verano porque se podía mejorar. Y así ha sido. Estamos hablando de 300 millones de euros más», prosiguió el presidente azulgrana.

«Cuando se confirmó la lesión de Ter Stegen, nos pusimos en marcha para inscribir a Olmo y Pau aprovechando esta lesión de larga duración. Y por eso tuvimos que seguir trabajando con la Liga y con el contrato con Nike. La Liga, luego, nos dijo, que como era un contrato nuevo no podía afectar al Fair Play. Esta vía, que habíamos planificado, como en el caso de Gavi, tuvimos que activar un productor que hemos creado y que lo empezamos a trabajar a principios de febrero. Que es la explotación de los palcos Vips del Camp Nou. 9.600 asientos y 465 están cedidos. Por una cantidad que necesitábamos para cumplir el Fair Play. Y lo conseguimos. Y esto sería un resumen en el caso Olmo y Pau Víctor. Estamos muy agradecidos a los que han creído en nosotros y les animo a seguir creyendo en nosotros», culminó sobre el ‘caso Olmo’ el presidente azulgrana.