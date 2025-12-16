Laporta vuelve a atacar al Real Madrid: «Tienen ‘barcelonitis’ aguda y está en el corazón del madridismo»

Joan Laporta ha vuelto a alzar la voz para atacar al Real Madrid. Después de testificar como testigo en el juicio del pasado viernes sobre el ‘caso Negreira’, el presidente del FC Barcelona salió ante los medios para responder a Florentino Pérez por su discurso en la comida de Navidad del club blanco. Unas declaraciones que evidencian la mala relación que hay entre ambas instituciones, especialmente a raíz de su superación en la Superliga.

En el Barça no gustó que el eterno rival les acusase directamente sin una sentencia de que habían pagado a Enríquez Negreira a cambio de favores arbitrales, algo que calificaron como «el mayor escándalo de la historia del fútbol» o que «era una de sus mayores preocupaciones». Laporta incidió en que en Chamartín existe una obsesión con ellos: «Es desproporcionado lo que están haciendo ni tiene lógica. Antes era Barcelonitis, pero ahora tiene Barcelonitis aguda. Veo que está instalada en el corazón del madridismo», indicó.

Sin embargo, Laporta considera que el foco les beneficia ya que el Real Madrid ha pasado de ser líder a estar con una desventaja de cuatro puntos con el Barça: «Pregúntenselo a ellos porque tienen Barcelonitis aguda y eso a nosotros nos va bien. Eso quiere decir que están más preocupados de nosotros que de lo que realmente se tienen que preocupar. Que sigan hablando del Barça en la capital, que ya nos va bien a nosotros».

Una de las sospechas del presidente culé fue que existe un cambio radical de la relación entre Real Madrid y FC Barcelona a raíz de que los culés abandonasen el proyecto de la Superliga y se reconciliasen con la UEFA: «Si han cambiado su discurso, posiblemente sea porque hace un año coincidíamos en algunos proyectos y, ahora que ya no han fructificado, no ha cuajado. Nosotros tenemos una idea clara para llegar a un acuerdo con la UEFA y creo que es lo mejor para nuestro club».

Sobre el partido de Copa del Rey ante el Guadalajara, Laporta explicó que vienen a «defender el título ante un equipo de Primera RFEF al que respetan al máximo» y que son «partidos únicos con un rival supermotivado» ya que «toda una ciudad está volcada y por ello será complicado», concluyó.