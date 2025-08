Guardiola saca la chequera ante el peligro de que Rodri fiche por el Real Madrid

Rodri Hernández es uno de los jugadores más atractivos para fichar del planeta. El centrocampista lleva años etiquetándose como el mejor del mundo en su posición y eso hace que el Real Madrid le esté vigilando muy de cerca con la aspiración de ficharle en los próximos mercados. Una fórmula a la que el Manchester City quiere adelantarse ofreciéndole un nuevo contrato multimillonario para que no abandone Inglaterra.

En el conjunto celeste han sufrido mucho la temporada pasada por su ausencia. Pep Guardiola naufragaba y eso hizo que firmase la peor temporada como entrenador, y uno de los grandes factores fue que el madrileño se rompiese los ligamentos de su rodilla derecha y estuviese de baja ocho meses. Es por ello que el catalán no quiera hablar de nada relacionado con el adiós de Rodri.

Consciente de que es la pieza angular de su esquema, en Manchester ya trabajan para retenerle a toda costa, ofreciéndole una renovación de récord. Según informa el periodista Fabrizio Romano, el City está trabajando en las nuevas renovaciones tras cerrar las firmas de O’Reilly y Rubén Días. Para Rodri se hará un contrato de superestrella con una subida salarial que le colocaría como el segundo mejor pagado de la plantilla, solo por detrás de Erling Haaland.

La idea sería negociar con él durante los próximos meses para que el jugador no se deje llevar por la posibilidad de fichar por el Real Madrid. Su actual contrato termina en junio de 2027 y alargar una ampliación de contrato podría ser mortal para los ‘cityzens’. La nueva política de Florentino Pérez de firmar jugadores libres hace que Guardiola esté alerta y no quiere el mismo destino que sufrieron otros clubes cuando no fueron capaces de retenerles.

El Real Madrid piensa en Rodri para completar el puzzle

Xabi Alonso ha pedido al club la llegada de un mediocampista creador de talla mundial. Se le escapó en este mercado un perfil como Florian Wirtz (el Liverpool pagó 136 millones de euros) y el Real Madrid ve en el último Balón de Oro como la pieza ideal que le falta al equipo.

En plantilla no tiene ningún jugador de dicho perfil y le consideran como el perfecto recambio de Toni Kroos. Un fichaje que generaría mucha ilusión para volver a pelear por todos los títulos y potenciar el juego que quiere instalar el técnico tolosarra en el Santiago Bernabéu. La decisión dependerá totalmente del jugador, que tendrá que elegir entre bañarse de oro en la Premier League o regresar a España para galopar en Chamartín.