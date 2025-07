En Inglaterra afirman que el Real Madrid prepara 115 millones por Rodri

El Real Madrid tiene claro cuál es su objetivo número uno para reforzar el centro del campo: Rodri Hernández. El interés de ambas partes se ha tanteado desde el verano pasado, pero ahora podría ser más firme. Desde Inglaterra, han adelantado que el club blanco prepara una posible oferta de 115 millones de euros por el jugador madrileño. Una cantidad que haría pensar al Manchester City, ya que el mediocentro acaba contrato en 2027 y viene de recuperarse de una lesión de gravedad en su rodilla derecha.

Rodri es el vigente ganador del Balón de Oro, en el que venció de manera sorprendente a Vinicius Junior. La llegada del director de orquesta de la selección española y el Manchester City sería la guinda del pastel de un verano repleto de fichajes en Concha Espina. Con Rodri, el Real Madrid apuntalaría un centro del campo en el que Xabi Alonso ha pedido refuerzos. Entre ellos, un Martín Zubimendi que optó por el Arsenal, cansado de esperar al conjunto merengue.

Los fichajes de Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras vienen a reforzar una línea defensiva que sufrió de escasez de efectivos la pasada campaña. No es el mismo caso de un mediocampo en el que Alonso cuenta con Tchouméni, Valverde, Camavinga, Ceballos, Bellingham y Arda Guler. El desembarco de Rodri ayudaría a liberar a jugadores como Bellingham y Guler de mucha responsabilidad en salida de balón y les acercaría al área rival, donde son más peligrosos.

El medio inglés The Sun ha adelantado la noticia de la oferta que prepara el Real Madrid para tratar de convencer al Manchester City. La urgencia por reforzar la posición, sumada a la edad del jugador, ha provocado que el conjunto blanco no espere un año más para rebajar el precio de Rodri, con contrato hasta 2027.

Rodri is our 2024 Ballon d’Or!

Find out more about the 2024 voting details! ⤵️#ballondor pic.twitter.com/Jl8zFNhgll

— Ballon d’Or (@ballondor) November 9, 2024