Dani Carvajal quiere a Rodri Hernández en el Real Madrid. Compañeros en la selección española, el lateral de Leganés quiere trasladar esa buena relación que tiene con el centrocampista del Manchester City al equipo blanco. «Se lo digo todos los días, vente a Madrid», ha reconocido Dani Carvajal.

Rodri Hernández, mejor centrocampista del mundo, es como Carvajal una pieza clave en la España de Luis de la Fuente. Fundamental en la selección, el futbolista del City es además segundo capitán y tiene una fantástica relación con el jugador del Real Madrid. Ambos se llevan muy bien y de ahí que para Carvajal el fichaje de Rodri por el club blanco sería una gran noticia.

«Sí, sin duda», contestó el lateral de la selección española cuando en una entrevista en la Cadena COPE le preguntaron por si él se llevaría a Rodri al Real Madrid. Carvajal ni lo dudó: «Se lo digo todos los días, deja Mánchester que no hay sol y vente a Madrid, que te necesitamos, que eres de aquí, de Madrid».

Y es así. Aunque Rodri Hernández haya ya completado cinco temporadas en el Manchester City y esté totalmente asentado en el club que entrena Pep Guardiola, Rodri es madrileño de nacimiento e incluso jugó en el Atlético de Madrid una temporada, la 2018/19. Antes lo había hecho en el Villarreal, equipo del que es canterano.

En el City de Guardiola se asentó Rodri, se hizo dueño del centro del campo y se convirtió en el mejor centrocampista del mundo. Su gran juego en el club inglés lo traslada también a la selección española, con quien ganó hace un año la Liga de las Naciones y ahora está en la final de la Eurocopa. Es además uno de los jugadores más reconocidos por el fútbol mundial y un futbolista capital para Luis de la Fuente.

En esta entrevista en la Cadena COPE, Dani Carvajal también desveló lo que le contesta Rodri cuando le dice que se vaya con él al Real Madrid. «Tengo contrato, aquí no hay cláusulas… me da largas», comentó Carvajal sobre lo que le dice Rodri. Dani no tiene ninguna duda: «Sería un gran fichaje, es muy bueno. Siendo español, y en Madrid, encajaría perfecto».

En la final de la Eurocopa

Tanto Dani Carvajal como Rodri Hernández están concentrados para la gran final de la Eurocopa que se jugará el próximo domingo 14 de julio en el Olímpico de Berlín. Para llegar a esta final, España ha ganado sus seis encuentros del torneo, cinco de ellos en el tiempo extra (los tres de la fase de grupos ante Croacia, Italia y Albania más el de octavos contra Georgia y el de semifinales ante Francia) y uno en la prórroga (Alemania en cuartos).