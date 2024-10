El Real Madrid lo tiene claro: «Enhorabuena a Rodrigo, pero UEFA y ‘France Football’ nos han faltado el respeto»

Nadie, absolutamente nadie, en el Real Madrid tiene nada contra el flamante ganador del Balón de Oro, que no es otro que el español Rodrigo Hernández. De hecho, ponderan que un jugador español y que gusta especialmente en la casa blanca por su forma de entender el fútbol y lo que representa haya recibido un reconocimiento merecido. «Le damos la enhorabuena», aseguran. A los que no perdonan en Valdebebas es a la UEFA y France Football, coorganizadores de la gala del Balón de Oro.

El Balón de Oro, desde el 28 de octubre de 2024, pasa a no tener ningún valor para el Real Madrid. Es un premio que no ‘existe’ en la casa blanca mientras Florentino Pérez siga siendo el máximo mandatario de la entidad madrileña. El presidente durante muchos años ha sido uno de los encargados de poner en valor un galardón que los propios organizadores se han esmerado en devaluar en muchas de sus ediciones con decisiones, cuanto menos cuestionables. Desde ya, France Football que no cuente para absolutamente nada con el club de las 15 Copas de Europa.

Por otro lado, la sombra de la UEFA, coorganizador de este premio junto al Groupe Amaury, propietario de France Football y L’Equipe, aumenta las suspicacias. Por todos es sabido que la relación entre el Real Madrid y el máximo organismo continental no es que no sea nula, es que es mala. No obstante, el principal foco del enfado que hay en Valdebebas apunta al medio francés, que es el máximo responsable. La entidad blanca se siente ninguneada y engañada por ellos y no por la UEFA.

Las relaciones con los máximos responsables de France Football se rompieron al filo del medio día y parece complicado que se vuelvan a encauzar en un futuro próximo. Vincent García, redactor jefe de este medio galo, aseguró lo siguiente tras la ceremonia: «Te puedo asegurar que nadie del Manchester City ni del Real Madrid lo sabía, quizá lo intuían». Algo que desmienten totalmente desde la entidad blanca, que antes en la tarde del domingo ya empezaron a conocer la decisión.

«En este premio trabajan cientos de personas y las filtraciones son muchas, Una de ellas le llegó al Manchester City, asegurando que Rodrigo era el ganador», aseguran desde el Real Madrid. Por lo tanto, tanto el ganador como los perdedores sabían perfectamente quién iba a ser bañado de oro en el teatro del Châtelet de París.

La injusticia con Carvajal

En el Real Madrid, horas después, la indignación continúa. Pero el fondo de todo este enfado está en que se siente totalmente ninguneados por los organizadores y consideran que no se ha sido fiel a los criterios, ya que si no lo ganaba Vinicius, el que lo debería de haber recibido según consideran en el club blanco es Dani Carvajal, que la temporada pasada fue bicampeón de Europa al conquistar la Champions con el Real Madrid y la Eurocopa con España.

«Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal», aseguran en el club blanco. «Como esto no ha sido así, es obvio que no respetan al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta», añadían fuentes del club blanco.