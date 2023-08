Lío en el Al-Ittihad entre Benzema y Nuno

La aventura de Karim Benzema en Arabia Saudí empezó de la mejor manera posible –con tres goles en sus tres primeros partidos–, pero poco a poco se ha ido truncando, tanto en lo deportivo como en cuestión de vestuario. Nuno Espirito Santo no está contento con el francés y viceversa. Esto se debe a que el técnico portugués se proclamó campeón de la liga saudí en la temporada anterior con el Al-Ittihad y, pese a que en el vigente curso han logrado dos triunfos en el arranque, no está nada contento con la incorporación masiva de estrellas europeas.

Desde el país árabe se ha filtrado un conflicto en el vestuario del Al-Ittihad provocado por una política multimillonaria de fichajes con la que han atraído a viejo talento de Europa como Benzema o Kanté y a jóvenes con proyección como Jota. Ninguno de ambos gusta a un Nuno que en la temporada anterior se veía un líder entre sus pupilos y esta ha sido relegado a un segundo plano con la presencia de futbolistas de tal calado.

La última polémica ha sido causada porque Benzema no encajaría en los planes de juego de Nuno ni en su estilo. De hecho, según informan desde Arabia, él mismo habría pedido en su día que no le ficharan, cuando aún era jugador del Real Madrid. Es por ello que el propio futbolista habría trasladado al intermediario que le llevó a la liga saudí que no está contento con esta situación.

Según el medio árabe Al-Sharq Al-Awsat, otro de los motivos del incendio en el vestuario del Al-Ittihad lo ha provocado el lío a la hora de elegir capitanes. Benzema habría pedido la capitanía, pero Nuno se la concedió a Romarinho y, en segundo lugar, a Ahmed Sharahili. Es por ello que el balón de oro le habría pedido a su intermediario encontrar «una solución» cuanto antes.