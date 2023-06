Benzema: «Soy musulmán y es un país musulmán. Siempre he querido vivir allí»

Karim Benzema ha concedido sus primera entrevista como jugador del Al-Ittihad y el francés ha mostrado su gran ambición por seguir ganando títulos, por impregnar su calidad a su nuevo equipo y los motivos por los que decidió cambiar el Real Madrid por el Al-Ittihad. El jugador de 35 años, además, habló de su ex compañero y nuevo rival en la liga del país, Cristiano Ronaldo.

«Espero aportar a mi nuevo club mi fútbol y, sobre todo, ser capaz de ganar títulos. Es un club con mucha pasión. Me gustaría dejar un legado duradero, porque me encanta el fútbol. Siempre tengo esa competitividad para superar mis límites y llegar aún más alto. Por eso voy a estar bien preparado para demostrarles mi talento», comienza Karim Benzema.

Sobre Arabia Saudí, el francés se muestra realmente feliz por la elección realizada y por la opinión que tuvo su familia cuando le comunicó la oferta: «Soy musulmán y es un país musulmán. Siempre he querido vivir allí. Ya he estado en Arabia Saudí y me siento bien allí. Lo más importante es que es un país musulmán, querido y hermoso. Cuando hablé con mi familia de mi fichaje por Arabia Saudí, todos se pusieron muy contentos y aquí estoy, para mí es donde quiero estar».

Cristiano Ronaldo fue el pionero y la primera gran estrella en ir a Arabia: «También es importante que Cristiano Ronaldo esté en Arabia Saudí, porque es un jugador muy importante. Aporta mucho al fútbol de este país y eso elevará aún más su nivel de juego. Así que es importante demostrar que el fútbol saudí puede tener un impacto global, porque no se trata de jugar en Arabia Saudí o no».

Al-Ittihad

Karim Benzema explicó los motivos de decidirse por el Al-Ittihad: «Es uno de los mejores clubes de Arabia Saudí. Es un club que despierta mucha pasión en su afición y tiene muchos trofeos».

«Me gustaría mucho seguir elevando el nivel del club. El estadio es excepcional y, como he dicho y repetiré, hay mucha pasión: un buen equipo siempre necesita aficionados. La afición es muy importante, y con esa pasión, nos da la motivación para ser los mejores en el campo», añade.

Mujeres en Arabia

Benzema, por último, también habló sobre la importancia de las mujeres dentro del país árabe y también dentro del fútbol: «El fútbol es importante para todos, para las mujeres, para los hombres, y lo vemos incluso en Europa, que tienen equipos femeninos, incluida la Liga de Campeones. Es importante ser solidario y, por lo tanto, tanto si se trata de hombres como de mujeres, estamos aquí para apoyar. En el caso de las mujeres, estoy feliz de formar parte de esta familia».