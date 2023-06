Benzema se despide del madridismo con una emotiva carta

Karim Benzema ha cerrado este martes su etapa en el Real Madrid tras 14 temporadas. El delantero se ha despedido en un acto institucional celebrado en Valdebebas donde se le vio visiblemente emocionado. Tras el emotivo acto, el francés publicó una carta en redes sociales dedicada a todos los madridistas en la que deja claro que «siempre llevaré una parte de este club

en mi corazón».

«Después de tantos años aquí, ha llegado el momento de despedirme

del club que se ha convertido en mi casa, el Real Madrid. He tenido el privilegio de vestir esta camiseta legendaria y de representar a este club emblemático», comienza diciendo Benzema en su emotiva carta de despedida de la afición a la que le agradeció todo su apoyo incondicional y su confianza» en él durante todos estos años, que «han sido esenciales para mi desarrollo como jugador y como hombre».

En el mensaje, el futbolista que ha marcado una época en el Real Madrid reconoció que «el Real Madrid siempre será una parte integral

de mi vida y continuaré siguiendo los éxitos de este extraordinario equipo». «Me despido con un profundo sentimiento de gratitud y una emotiva despedida», concluyó el delantero francés que acompañó el comunicado con tres corazones blancos.

Carta completa

Madridistas,

Después de tantos años aquí, ha llegado el momento de despedirme

del club que se ha convertido en mi casa, el Real Madrid.

He tenido el privilegio de vestir esta camiseta legendaria

y de representar a este club emblemático. Estoy muy agradecido

a mi presidente, mis compañeros, a los entrenadores, al personal

y a todos los que han participado en mi trayectoria en el Real Madrid.

Su apoyo incondicional y su confianza en mí han sido esenciales para

mi desarrollo como jugador y como hombre.

Aunque dejo el Real Madrid, siempre llevaré una parte de este club

en mi corazón. El Real Madrid siempre será una parte integral

de mi vida y continuaré siguiendo los éxitos de este extraordinario equipo.

Gracias a todos por el cariño y el apoyo que me habéis brindado a

lo largo de estos años. Me despido con un profundo sentimiento

de gratitud y una emotiva despedida.

¡Hala Madrid!

Con todo mi cariño.