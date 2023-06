Benzema: «Quería retirarme en el Real Madrid, pero es el momento de conocer otra historia»

Karim Benzema se ha despedido del Real Madrid en un acto privado celebrado en Valdebebas. Junto al presidente Florentino Pérez, Ancelotti, Modric, Lucas, Nacho, Raúl, Arbeloa, Roberto Carlos, sus familiares y los 25 títulos que ha ganado, el francés dijo adiós a su etapa como jugador madridista. «Es difícil hablar con tantas emociones. Tuve la suerte de realizar mi sueño de niño gracias al presidente, que con 21 años fue a mi casa con mis padres. Cuando te vi dije ‘es el hombre que ha traído a Zidane y Ronaldo y ahora me quiere en su equipo’».

«Nunca voy a olvidar al Real Madrid porque es el club más grande de la historia, pero hoy es el momento de irme. Lo más importante es lo que he ganado. Como he dicho desde el primer día, uno, dos, tres, ¡hala Madrid!», añadió.

«Gracias a Ancelotti, que siempre me ha dado mucha confianza. Eres top y he aprendido mucho contigo. No tengo muchas más palabras. Es un día triste, dejo este club y me hace daño. Tenía un sueño, firmar por el Madrid y acabar en el Madrid, pero en la vida salen otras oportunidades. Es el momento de conocer otra historia. Siempre veré los partidos. Gracias a la afición que nos empuja. Gracias a todos, de verdad», finalizó.

Karim Benzema deja el Real Madrid tras 14 temporadas en las que ha ganado 25 títulos, ha disputado 648 partidos en los que ha hecho 354 dianas, lo que le sitúa como el segundo máximo goleador histórico del club blanco, sólo por detrás de Cristiano Ronaldo. En cuanto al palmarés, ha ganado cinco Champions, cinco Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de Europa, cuatro Ligas, tres Copas del Rey y tres Supercopas de España.

Karim Benzema llegó al Real Madrid en el verano de 2009 de la mano de Florentino Pérez. El francés comenzó su andadura en el club blanco como una promesa tras brillar en el Olympique de Lyon, pero 14 años después se va como capitán y como leyenda de la entidad madridista. El galo lo ha ganado todo a nivel colectivo e individual. El paso año conquistó el Balón de Oro y el trofeo The Best.