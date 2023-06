Florentino Pérez: «Es un día muy difícil para mí, se va uno de los más grandes de nuestra historia»

Florentino Pérez despidió este martes a Karim Benzema. En un precioso y emotivo homenaje al ya ex capitán del Real Madrid, el presidente blanco llevó a cabo un discurso de despedida a un jugador que ya forma parte de la historia del club. Lo fichó y presentó en 2009 ante unos 20.000 aficionados en el Santiago Bernabéu y 14 años después le tocó despedirle con todos los honores en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Después de un espectacular video de los mejores momentos del futbolista como jugador blanco, tuvo la palabra el presidente del club, donde comenzó mostrando su tristeza por la marcha de uno de sus jugadores predilectos: «Hoy es un día muy difícil para mí, en el que me vienen a la memoria recuerdos y emociones vividas en los últimos 14 años. Hace 14 años comenzó una etapa de ilusión».

«Desde el anuncio de la despedida de Karim, he visto una enorme sensación de tristeza en los madridistas y en los aficionados al fútbol que se han emocionado con la magia de un futbolista como Karim. Querido Karim, te has convertido en uno de los mejores de la historia», proseguía Florentino.

El presidente blanco agradeció todas las grandes noches que dio al madridismo: «Te hemos visto hacer cosas increíbles con nuestro escudo en todos los lugares del mundo. Y eso no lo olvidaremos jamás ningún madridista. Querido capitán, todos nosotros estamos muy orgullosos de ti. Llegaste muy joven y te has convertido en un símbolo y en una de nuestras grandes leyenda. Has defendido los valores del Madrid. Has sido un ejemplo en todo. Hoy dejas el Madrid con el cariño de todo el mundo».

«Jugar en el mejor club del mundo y pasar a la historia es algo que sólo pueden conseguirlo unos elegidos y tu eres uno de esos. Cada vez que recuerdes tu trayectoria con nosotros, te acordarás de ellos, los 25 títulos que lograste, más que nadie», recordaba sobre este hito. Benzema es el jugador con más títulos en la historia.

Para finalizar, Florentino reconoció que no puso ningún problema a la hora de dejarle decidir su destino: «Karim, has sido un ejemplo para los niños de nuestro club. Como presidente podría ponerte ningún pero en tu conducta y comportamiento. Has representado los mejores valores del Real Madrid. Te has ganado el derecho a elegir tu destino. Sólo nos queda aceptarlo y respetarlo. Gracias por todo lo que nos has dado y por engrandecer este club. Te vas como uno de los mejores jugadores de la historia. Estoy seguro que allá donde te encuentres, seguirás representando los valores del Real Madrid».