La razón de peso por la que el Real Madrid le ha dado el dorsal 30 a Mastantuono

Franco Mastantuono dejará una ficha libre en el primer equipo por lo que pueda pasar hasta final de mercado en el Real Madrid. El nuevo jugador argentino del equipo blanco, que ha sido presentado este jueves, en el día de su 18 cumpleaños, llevará el dorsal 30 en su inicio como futbolista madridista. Tendrá ficha del Castilla aunque juegue siempre con el primer equipo a las órdenes de Xabi Alonso. Esto le permite al Real Madrid tener el dorsal 25 libre por si acaso llega algún refuerzo más antes del 31 de agosto.

En la Liga, los dorsales del primer equipo son los que se encuentran en el 1 y el 25. Y en el Real Madrid solamente queda libre uno, el 25. Todo apuntaba a que este iba a ser el nuevo número de Franco Mastantuono. Pero no. La sorpresa la dio el club blanco otorgándole el 30.

Esto significa que el Real Madrid ha dejado una ficha libre en el primer equipo con el mercado de fichajes abierto. No quiere decir que vaya a fichar seguro, pero por si acaso se da una oportunidad de mercado, el club madridista tendría hueco para poder incluir una ficha más en su plantilla. Si le hubiese dado el 25 a Mastantuono, la plantilla habría quedado cerrada a todos los efectos.

Un dorsal 30 que es muy conocido para Franco Mastantuono, ya que es el número que ha llevado en River Plate, su equipo de formación y donde se ha convertido en un jugador top mundial. Con este dorsal, el jugador argentino podrá jugar toda la temporada con el primer equipo. Da igual el número de partidos al ser menor de 23 años. A efectos legales, será jugador de la cantera. A efectos deportivos, es jugador del primer equipo a todos los efectos.