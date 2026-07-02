Buscando a Pedri

España ya prepara los dieciseisavos de final del Mundial, pero hay una sensación que comparten tanto Luis de la Fuente como el vestuario: todavía falta la mejor versión de Pedri. El centrocampista canario sigue siendo una pieza absolutamente imprescindible para el funcionamiento de la Selección, el futbolista que marca el ritmo, el que interpreta los espacios antes que nadie y el que da sentido al juego del combinado nacional. Sin embargo, en este inicio de torneo se le ha visto lejos de su máximo nivel. Le falta chispa, continuidad y, sobre todo, un punto más de frescura física para volver a ser ese jugador que domina los partidos con una naturalidad insultante.

Porque cuando Pedri aparece, España juega. Y cuando desaparece, al combinado nacional le cuesta muchísimo más generar fútbol. No hay otro futbolista en la plantilla con su capacidad para pensar antes que el resto. Su famoso escáner, esa virtud de saber dónde están compañeros y rivales antes incluso de recibir el balón, convierte al canario en el cerebro de una Selección que necesita mucho más de él si quiere aspirar a levantar la segunda estrella.

El Mundial comenzó torcido para el futbolista del Barcelona. Ante Cabo Verde, Luis de la Fuente le situó demasiado cerca del área, prácticamente como un mediapunta. España monopolizó el balón, pero Pedri apenas pudo entrar en contacto con el juego. Encerrado entre centrales y centrocampistas rivales, fue incapaz de gobernar el partido desde donde más daño hace. Aun así, generó cinco ocasiones de gol y fue el futbolista más creativo del encuentro, aunque el empate sin goles dejó claro que esa ubicación no potenciaba sus virtudes.

Todo cambió frente a Arabia Saudí. El seleccionador rectificó y retrasó unos metros su posición. Volvió a ejercer como interior, cerca de Rodri, participando desde la base de la jugada. Fue suficiente para que apareciera la mejor versión de Pedri en lo que va de campeonato. España goleó, el balón circuló con mucha más velocidad y el canario volvió a ser el futbolista que rompe líneas con un simple control orientado o un pase filtrado imposible para el resto.

Sin embargo, frente a Uruguay volvió a quedarse a medio camino. El encuentro fue extremadamente físico, con constantes interrupciones y un ritmo muy diferente al que favorece al centrocampista. Aportó criterio para bajar las pulsaciones cuando el partido lo exigía, pero apenas pudo brillar. Además, Luis de la Fuente decidió sustituirle antes de la hora de juego para evitar una segunda tarjeta amarilla que le hubiera impedido jugar los dieciseisavos y, de paso, darle descanso pensando en Austria.

La hora Pedri

Ahora llega el momento de la verdad. España necesita encontrar al mejor Pedri. No sólo porque es el futbolista con más talento para organizar el juego, sino porque es el único capaz de poner pausa cuando el partido se acelera demasiado. Sus pases entre líneas son el mejor aliado de Lamine Yamal y, si Nico Williams consigue recuperarse para las siguientes rondas, también del extremo del Athletic. Son ellos quienes fijan a las defensas, pero es Pedri quien tiene que encontrar el momento exacto para activarles.

Dentro de la Selección existe la sensación de que el canario todavía tiene mucho margen de crecimiento durante el torneo. La exigencia física del Mundial, sumada a los meses tan intensos que acumula con el Barcelona, hacen pensar que aún necesita recuperar ese punto de explosividad que le convierte en diferencial. El talento nunca ha desaparecido. La cabeza sigue funcionando a una velocidad superior al resto. Lo único que falta es que las piernas acompañen.

Y España lo necesita. Porque si quiere llegar hasta el 19 de julio en Nueva Jersey, necesita recuperar al Pedri que hace jugar a todos los demás. Al futbolista que piensa el partido antes que nadie y convierte el caos en fútbol. Ese Pedri sigue ahí. Ahora sólo falta que aparezca.