Cubarsí: «Empieza un nuevo Mundial y tenemos que demostrarlo en el campo»

Pau Cubarsí compareció ante los periodistas desde la ciudad deportiva de Los Ángeles Galaxy para analizar la previa del encuentro que enfrenta a España y Austria en los dieciseisavos de final del Mundial. El central del Barcelona está haciendo un grandísimo torneo en el centro de la zaga española junto a Laporte.

«Tenemos muchas ganas de que lleguen las eliminatorias. Son partidos muy importantes y hay que estar al cien por cien», comenzó. El central dejó claro que el equipo no piensa en la mala racha de España en las fases finales de los Mundiales: «Empieza un nuevo Mundial. Tenemos que jugar como equipo y pasar la eliminatoria. No tenemos presión por lo que pasó en el pasado. Lo que tenemos son muchas ganas de que ruede el balón. Sabemos cuál es nuestro objetivo y vamos a ir a por él».

Cubarsí también evitó hablar de estadísticas personales: «No me fijo en los números ni en lo que se dice. Quiero ser yo mismo y hacer un buen Mundial». Por último, lanzó un mensaje tranquilizador sobre el estado de Lamine Yamal.: «Lamine está a tope. Está concentrado, con muchas ganas de hacer un gran partido y de ayudar al equipo».