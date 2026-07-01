Cucurella: «Prefiero no jugar tan bien y seguir pasando rondas»

Marc Cucurella atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro de dieciseisavos de final del Mundial que enfrentará a España y Austria en Los Ángeles. El lateral izquierdo del Real Madrid será titular. España busca superar una eliminatoria mundialista 16 años después.

«Estamos muy motivados y con ganas. Es un partido que llevamos tiempo esperando y estamos preparados», aseguró. El internacional español restó importancia a las críticas recibidas durante la fase de grupos y dejó claro que el único objetivo pasa por seguir avanzando en el torneo: «Las críticas son normales. Cuando juegas bien se habla bien y cuando no estás a tu nivel se habla de ti. Prefiero no jugar tan bien al fútbol y pasar de ronda. Lo importante es seguir avanzando».

Cucurella también analizó las dificultades que ha encontrado España hasta ahora en el Mundial. «Los rivales también juegan. Nos plantean partidos en los que quizá no nos sentimos tan cómodos como esperábamos. Estamos corrigiendo cosas y poco a poco llegaremos a nuestro máximo nivel. Mañana vais a ver una buena versión del equipo», comentó.

Además, no descartó compartir la banda izquierda con Alejandro Grimaldo: «Es un jugador de muchísima calidad y puede adaptarse a muchas posiciones. Ya hemos jugado juntos así en categorías inferiores. Si el míster cree que es una buena opción, estaremos preparados».

Sobre Austria, avisó del peligro del conjunto de Ralf Rangnick: «Es un equipo serio, muy organizado y al que le gusta salir muy rápido en transición».