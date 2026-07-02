España recibió una injusticia arbitral a la media hora de juego de su partido ante Austria de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras anularle el colegiado Nyberg un gol a Cucurella por una presunta falta de Pau Cubarsí al portero austriaco en la acción previa al disparo del lateral del Real Madrid. La selección española estaba siendo muy superior y ese gol hacía justicia a lo visto en Los Ángeles.

La gran jugada polémica del España-Austria sucedió a la media hora de juego cuando Cucurella, aprovechando un rechazo en el área, marcó el primer gol del partido. Pero el asistente lo anuló rápidamente y el árbitro suco confirmó la decisión.

Los árbitros decidieron que Cubarsí, en la acción previa al disparo de Cucurella, hizo falta a Schlager, portero de Austria, en un salto dividido por la pelota. El guardameta austriaco despejó la pelota y cayó al suelo antes del gol español. Se interpretó falta cuando el central del Barcelona apenas toca al guardameta rival. El toque es mínimo, y por ello la falta enfadó mucho al combinado español.

Tardó seis minutos España en marcar el primer gol del partido y esta vez sí subió al marcador. Otra vez Cucurella fue protagonista, pero en este caso como asistente con un pase de gol brillante a Oyazarbal. El delantero vasco no falló, adelantó a la selección española y ya acumula tres dianas en este Mundial.