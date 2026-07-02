De la Fuente: «Cada día soy más optimista con esta Selección»

Luis de la Fuente compareció en la sala de prensa del SoFi Stadium de Los Ángeles para analizar la previa de los dieciseisavos de final del Mundial que enfrentará a España y Austria. El combinado nacional busca superar una eliminatoria mundialista 16 años después.

De la Fuente comenzó analizando el nivel de exigencia que rodea a la selección española y dejó claro que, lejos de molestarle, lo considera algo positivo. «La exigencia nos gusta muchísimo y somos los primeros en exigirnos. Sabemos que esto es un proceso y un camino que recorrer. Hay que adaptarse a la competición y eso va marcando una tendencia futbolística para ir mejorando. En mi opinión, el equipo cada vez reconoce más automatismos y va creciendo, aunque yo ya estaba muy contento antes. Me encanta que se nos exija porque significa que las expectativas son muy altas», explicó.

Sobre la conexión que existe entre Lamine Yamal y Dani Olmo, el seleccionador destacó el conocimiento mutuo que tienen ambos futbolistas: «Los jugadores que coinciden en su club siempre tienen una relación futbolística más cercana. Se conocen prácticamente de memoria y eso es normal. Pero esto es una selección y aquí el tiempo para trabajar es muy reducido. Lo bueno es que tienen tanto talento que acortan muchísimo ese proceso. Se entienden muy bien entre ellos, pero también con el resto. La gran virtud de este equipo es que sabe combinar las cualidades de todos los futbolistas».

También fue preguntado por los jugadores que están teniendo menos protagonismo durante el Mundial: «Hay un aspecto muy importante que todos tenemos que entender. Estos futbolistas vienen de ser primeras figuras en sus clubes y todos quieren jugar. Pero este grupo tiene una ambición enorme y unas normas muy claras, basadas en el respeto, la convivencia y el entendimiento de que todos tienen derecho a tener oportunidades. Aquí no hay egos. Entiendo perfectamente que todos quieran jugar, pero lo más importante siempre es el equipo y eso lo han interiorizado ellos mismos».

De la Fuente también se mostró muy optimista con las posibilidades de España: «A medida que pasan los días confío todavía más en este equipo. Siempre he dicho que tenemos a los mejores futbolistas del mundo. Sabemos que delante hay grandes rivales y que todo está muy igualado, pero sigo siendo igual de exigente y de realista. Eso sí, cada día soy más optimista».

El seleccionador también se refirió a las críticas recibidas durante la fase de grupos: «Queremos estar en el mundo del yupi, que no existe. Tampoco en el fútbol. Todos tienen sus armas. Quien domine todos los escenarios está cerca de ganar. Pero la autoexigencia nuestra es mucho mayor que la que se marca desde fuera. Somos unos auténticos competidores. Pero cuando te encuentras a un gran rival enfrente, es más difícil».

Preguntado por el cartel de favorita que acompaña a España, rebajó cualquier tipo de euforia: «Somos una de las grandes favoritas, pero eso no es ninguna novedad y tampoco garantiza absolutamente nada. Lo importante es llegar bien al 19 de julio. Vamos paso a paso. Ahora sólo pensamos en el partido de mañana, aunque, evidentemente, todos soñamos con disputar la final».

También actualizó el estado físico de los lesionados y dejó buenas noticias: «Lo de Yeremy ha sido casi milagroso. Finalmente, no ha habido fractura y hoy ha podido entrenarse con normalidad. Víctor también está bien, aunque lleva tiempo sin competir y veremos, en función de cómo vaya el partido, si puede tener participación. Nico se llevó un disgusto enorme porque pensaba que tenía una lesión importante, pero finalmente sólo son unas molestias moderadas. Mañana no estará disponible, aunque somos muy optimistas y, si conseguimos pasar, creemos que podrá estar para el siguiente partido».

El técnico también fue preguntado por unas declaraciones de Lamine Yamal en las que se mostraba muy confiado. «Es un futbolista muy optimista. No nos ha invitado nadie a este Mundial, nos lo hemos ganado. Me parecen unas palabras muy positivas dentro de su contexto. Ya sabéis lo que siento por Lamine. Lo que quería transmitir era seguridad y confianza en este grupo, y eso me encanta», comentó.

destacó el crecimiento que está experimentando el centro del campo español: «Les veo muy bien, mejorando y creciendo. Tanto Rodri como Pedri, aunque no debemos olvidarnos del resto. Se me eriza el poco pelo que tengo cuando les veo entrenar. Ese es el proceso en el que estamos. Tenemos que seguir cogiendo el ritmo de la competición. Rodri y Pedri lo están haciendo muy bien, pero luego veo entrenar al resto y me generan dudas para hacer el once. Después, por la noche, esas dudas se aclaran porque son muy buenos ellos, no porque yo sea especialmente listo».

También habló de los penaltis: «Entrenamos todo. Hoy, ayer… Intentamos trabajar todos los escenarios posibles desde el conocimiento que tenemos del rival. Uno puede tener una relación de futbolistas idónea para lanzar, pero a lo mejor no están. En ese momento veremos».

Habló sobre el lateral derecho: «Marcos y Pedro son totalmente diferentes. Para un equipo más replegado tiene ventaja Porro, pero Llorente repite esfuerzos. Uno de nuestros análisis para atacar y defender es cómo se hace la valoración para jugar uno u otro. Los cambios no se hacen por si el jugador está mejor o peor, sino por cómo se adaptan».

«Lamine ya está para jugar lo que se le exija. Hemos sido muy prudentes con su recuperación como con todos los futbolistas. Está muy bien y creo que ya le veis con las ganas que tiene. Ya veremos si juega mañana…», finalizó entre risas.