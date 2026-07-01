Buenas noticias: Víctor Muñoz y Yeremy Pino ya están listos; Nico Williams esprinta sobre el césped

La selección española ya está plenamente centrada en el partido más importante de lo que va de Mundial. Después de abandonar Chattanooga y poner rumbo a California, los hombres de Luis de la Fuente completaron este miércoles su primera sesión de entrenamiento en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles, donde ultimarán la preparación del encuentro de dieciseisavos de final frente a Austria, que se disputará este jueves a las 21:00 horas en la España peninsular.

La principal noticia de la sesión volvió a ser la presencia de Víctor Muñoz con absoluta normalidad junto al resto de sus compañeros. El extremo del Liverpool trabajó al mismo ritmo que el grupo y continúa dando pasos adelante en su recuperación. Todo apunta a que entrará en la convocatoria para medirse a Austria e, incluso, podría esperar su oportunidad desde el banquillo, aunque el cuerpo técnico no contempla darle minutos salvo que el encuentro lo requiera.

Otra gran noticia de este entrenamiento de la selección española fue ver a Yeremy Pino como uno más con el grupo. El extremo del Crystal Palace también está listo para este importante partido.

La única ausencia fue, una vez más, Nico Williams. El atacante del Athletic continúa recuperándose de su lesión y volvió a ejercitarse al margen del grupo. Nico estuvo realizando varias carreras al sprint. No estará disponible para el primer cruce eliminatorio del Mundial, una baja sensible para Luis de la Fuente, que pierde a un futbolista capaz de romper partidos desde los costados.

España afronta el encuentro consciente de que comienza un campeonato completamente distinto al de la fase de grupos. Ya no existe margen para el error. Después de finalizar primera de grupo con siete puntos y sin encajar un solo gol, la selección quiere responder sobre el césped a todas las dudas que se han generado en torno a su rendimiento tras el empate frente a Cabo Verde. En el vestuario existe plena confianza en que el equipo ofrecerá una mejor versión ahora que llegan los partidos de eliminación directa.

Austria será un examen de máxima exigencia. El conjunto dirigido por Ralf Rangnick destaca por su intensidad, su presión alta y su capacidad para castigar cualquier pérdida de balón. Por ello, el cuerpo técnico ha insistido durante toda la semana en la necesidad de mover el balón con rapidez, evitar pérdidas comprometidas y tener personalidad desde el primer minuto.

Un escenario de primer nivel

La selección española trabajó en la previa del encuentro en el Dignity Health Sports Park de Carson, uno de los complejos deportivos más prestigiosos de Estados Unidos. El recinto, conocido durante años como StubHub Center o Home Depot Center, es la casa de Los Angeles Galaxy y está considerado uno de los templos del fútbol estadounidense.

Su estadio principal tiene capacidad para 27.000 espectadores y destaca por un diseño muy cercano al terreno de juego que permite vivir los partidos con una gran intensidad desde cualquier punto de la grada. Además del campo de fútbol, el complejo cuenta con un estadio de tenis para 13.000 personas, un velódromo cubierto, una pista de atletismo de alto rendimiento y diferentes instalaciones destinadas a la preparación de deportistas de élite.

No es casualidad que también haya sido elegido como una de las sedes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Ahora, durante un día, será el cuartel general de una España que busca dar el primer paso hacia los octavos de final del Mundial.