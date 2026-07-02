¿Con qué camiseta juega España ante Austria en el Mundial?

España se mide ante Austria en dieciseisavos del Mundial 2026 y lo hace con su habitual camiseta roja, la más característica de la Selección Española. El equipo de Luis de la Fuente busca los octavos de final del torneo en un encuentro que se juega en Los Ángeles, en el moderno SoFi Stadium.

El partido, que arrancará a las 21:00 horas (una menos en las Islas Canarias), es el primero de las eliminatorias del Mundial para España. El combinado nacional empató ante Cabo Verde (0-0) y derrotó a Arabia Saudí (4-0) y Uruguay (1-0) en la fase de grupos. Así, quedó primera de grupo y se mide ahora a Austria, que fue segunda del suyo, en el que estaba Argentina (contra quien perdió 2-0), Argelia (empate 3-3) y Jordania (victoria por 3-1).

En este encuentro, España jugará con la camiseta roja, que es la primera equipación para este Mundial 2026. La camiseta es roja, como siempre lo ha sido, con pantalón azul oscuro. Las medias son también de azul oscuro. Por su parte, el portero de la Selección, Unai Simón, vestirá de azul clarito al completo.

Como explicó la Federación, este rojo, que es el principal color de España a lo largo de su historia, simboliza «garra, entrega y orgullo nacional». Además, tiene detalles en amarillo. Es destacado el regreso del azul marino tanto a la camiseta en la zona de las mangas como a un pantalón donde es el color predominante.

Es la tercera vez que España usa esta camiseta en el Mundial. Lo hizo en el debut ante Cabo Verde y también en la goleada a Arabia Saudí. No vistió esta camiseta contra Uruguay, ya que ahí vistieron con la segunda equipación, de color blanco que tan bien ha sido aceptada por la afición. Además, esta camiseta roja que España vestirá ante Austria también va con un parche incorporado específico del Mundial 2026.