España ya gana en la grada: miles de aficionados toman Los Ángeles

España no estará sola en el partido más importante de lo que va de Mundial. Miles de aficionados españoles comenzaron a teñir de rojo las calles de Los Ángeles desde bien temprano para acompañar a la selección de Luis de la Fuente en el decisivo duelo de dieciseisavos de final frente a Austria. El gran punto de encuentro fue el Tom’s Watch Bar, donde la Federación Española convocó a todos los seguidores antes de iniciar la tradicional marcha hacia el SoFi Stadium. La concentración arrancó a las 9:00 horas local, media hora antes de que comenzara el recorrido conjunto hasta el perímetro de seguridad del estadio, en una iniciativa organizada junto a la ciudad de Los Ángeles y la FIFA. Casi media hora de pura españolía.

Banderas, camisetas de la selección, bufandas y cánticos convirtieron el establecimiento en una pequeña España a miles de kilómetros de casa. El ambiente fue creciendo con el paso de los minutos, demostrando que el combinado nacional contará con un importante respaldo en una cita donde ya no existe margen para el error.

El éxito de la convocatoria no fue ninguna sorpresa. Ya ocurrió en Atlanta, donde la afición española respondió de forma masiva en los dos encuentros disputados frente a Cabo Verde y Arabia Saudí, y volvió a repetirse en California, confirmando que la selección está sintiendo el calor de su gente durante todo el Mundial.

Todo ese calor será fundamental para una España que afronta el primer partido de eliminación directa después de terminar primera de grupo, pero también tras convivir con muchas más críticas de las esperadas. Los hombres de Luis de la Fuente quieren responder sobre el césped y romper una racha que ya dura demasiado tiempo: la selección no supera una eliminatoria mundialista desde que conquistó el título en 2010.

Delante estará una Austria muy incómoda, dirigida por Ralf Rangnick, que destaca por su presión alta, sus rápidas transiciones y un modelo de juego capaz de poner en aprietos a cualquiera. Con el apoyo de miles de españoles en las gradas del SoFi Stadium, la Selección confía en dar el primer paso hacia los octavos de final y demostrar que el Mundial empieza de verdad en Los Ángeles.