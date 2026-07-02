Del Real Madrid a querer echar a España del Mundial: así es Lienhart, el jefe de Austria

Cuando España salte este jueves al césped del SoFi Stadium tendrá enfrente a un viejo conocido del fútbol español, aunque muchos no lo recuerden. Se marchó siendo un niño y ahora es un baluarte de la defensa austriaca. Hablando de Philipp Lienhart, que el encargado de liderar la defensa de Austria en los dieciseisavos de final del Mundial. Un central sobrio, fiable y con mucha experiencia que, curiosamente, pasó tres temporadas en el Real Madrid sin llegar a hacerse un hueco en el primer equipo. Ahora, convertido en uno de los mejores defensas de la Bundesliga, buscará eliminar a la selección de Luis de la Fuente.

Lienhart se podrá comunicar con sus rivales de esta tarde en un perfecto español que aprendió durante su etapa en Valdebebas, donde aterrizó con apenas 18 años procedente del Rapid de Viena. El Real Madrid primero apostó por él mediante una cesión y, poco después, decidió pagar alrededor de 800.000 euros para hacerse con sus derechos de manera definitiva. Era un central con un enorme futuro por delante.

Su crecimiento fue constante. Comenzó jugando en el Juvenil A, alternó partidos con el Real Madrid C y terminó consolidándose como uno de los pilares del Castilla. Compartió vestuario con futbolistas como Martin Ödegaard, Achraf Hakimi o Borja Mayoral -dos de los tres también están jugando el Mundial- y vivió muy de cerca la etapa de Zinedine Zidane al frente del filial. Allí comenzó a demostrar las cualidades que hoy le convierten en uno de los zagueros más fiables del campeonato alemán.

La chirigota de Cádiz

Su única aparición con el primer equipo, sin embargo, fue tan breve como inolvidable. Rafa Benítez le dio la alternativa en un partido de Copa del Rey frente al Cádiz sustituyendo a James Rodríguez. Aquel encuentro pasó inmediatamente a la historia por la alineación indebida de Denis Cheryshev, un error administrativo que provocó la eliminación del Real Madrid de la competición. Lienhart siempre ha recordado que los propios jugadores supieron durante el descanso que el partido carecía prácticamente de valor porque la descalificación era inevitable.

Pese a no consolidarse en el Santiago Bernabéu, aquellos años marcaron su carrera. El central siempre ha reconocido la importancia que tuvieron entrenamientos compartidos con el primer equipo y, especialmente, los consejos constantes de Pepe para mejorar aspectos tácticos como la colocación o la lectura de las jugadas.

En 2017 decidió marcharse al Friburgo para buscar los minutos que el Real Madrid no podía garantizarle. Fue una decisión acertada. Primero llegó cedido y, un año después, el conjunto alemán ejecutó la opción de compra. Desde entonces no ha dejado de crecer hasta convertirse en uno de los centrales más sólidos y regulares de toda la Bundesliga. Durante años ha despertado el interés de clubes importantes de las principales ligas europeas gracias a su seguridad, su capacidad para sacar el balón jugado y su enorme fiabilidad defensiva.

Un ejemplo fuera del campo

Fuera del campo mantiene un perfil completamente opuesto al protagonismo que tiene sobre el césped. Es una persona muy tranquila, extremadamente profesional y obsesionada con el trabajo. Quienes le conocen destacan que dedica muchas horas extra a cuidar su físico y preparar cada partido, mientras que el tiempo libre lo reserva casi exclusivamente para su familia.

Este jueves volverá a cruzarse con España. Ya no viste de blanco ni juega en Valdebebas, pero sigue siendo aquel central que aprendió en el Real Madrid antes de hacerse un nombre en Alemania. Ahora quiere demostrar todo lo que ha crecido liderando a una Austria que sueña con dar la sorpresa y dejar fuera a una de las favoritas al título.