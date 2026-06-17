Ni el cambio climático lo explica del todo: este es el único rincón de la Tierra donde las temperaturas siguen bajando

Este es el único rincón de la Tierra donde las temperaturas siguen bajando, ni el cambio climático lo explica. Medio mundo está sufriendo un aumento de las temperaturas que puede ser histórico en gran parte del territorio, lo que puede llegar a algunas partes del planeta pone los pelos de punta. Mientras nos enfrentamos a un aumento de las temperaturas que es casi insoportable, sin poder salir a la calle o mantener la actividad en los días en los que necesitamos este tipo de elementos, lo que llega puede ser clave.

Es momento de conocer un punto del planeta en el que todo puede ser posible. Con unas cifras que realmente impresionan y pueden acabar siendo las que nos darán alguna que otra sorpresa del todo inesperada. En unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta y puede convertirse en la antesala de algo más. Estaremos muy pendientes de un cambio que puede acabar siendo esencialmente complicado de gestionar, con la mirada puesta a una situación que nadie hubiera ni imaginado. Hay lugares del planeta en los que el cambio climático lo explica todo.

Lo explica todo el cambio climático

Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio climático que ya vemos llegar a toda velocidad en casi todo el planeta. Lo que nos estará esperando es un giro radical que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca en unos días en los que todo puede ser posible.

Es momento de conocer en primera persona lo que nos espera en unos años en los que hay explicación para casi todo. Para un aumento de las temperaturas que acabará siendo generalizado y que podría acabar convirtiéndose en algo esencial en estos días.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve con la mirada puesta a una serie de elementos que puede acabar siendo lo que nos acompañará. Es momento de conocer lo que nos estará esperando en unas jornadas que pueden acabar generando una serie de récords que no siempre se repetirán.

Estaremos muy pendientes de unos cambios que no pueden ser generalizados, sino que pueden estar marcados por un cambio de tendencia que será el que nos dará en estos días una situación del todo inesperada.

Este es el único rincón del planeta donde bajan las temperaturas

Mientras en casi todo el mundo tenemos un aumento de las temperaturas que es generalizado. Hay una zona del planeta que nos prepara para lo peor, donde las cifras no suben sino bajan a una velocidad que nos puede costar de creer, siguiendo este tipo de detalles.

Tal y como explican los expertos de Focus: «Los investigadores ya habían notado la anomalía hace unos 20 años: en 2005, los científicos británicos descubrieron que la Corriente del Golfo del Norte se había debilitado en aproximadamente un tercio desde la década de 1950. Al mismo tiempo, los oceanógrafos de la institución de investigación estadounidense Woods Hole registraron que el agua en el Atlántico Norte se estaba «endulzando» cada vez más, es decir, se estaba volviendo menos salada. Ambas observaciones encajaron con una teoría que el investigador climático alemán Stefan Rahmstorf y su colega estadounidense Michael Mann describieron por primera vez en detalle en 2015: que la mancha fría podría ser un síntoma de una corriente atlántica debilitada».

Siguiendo con la misma explicación: «Aquí es exactamente donde entra en juego el nuevo estudio, publicado en la revista especializada «Geophysical Research Letters». Un equipo internacional en torno a Rahmstorf combinó datos de medición reales de boyas, barcos y satélites con modelos climáticos. El resultado: el enfriamiento no se limita a la superficie del agua, sino que se extiende a través de toda la columna de agua hasta grandes profundidades. Allí mismo, el viento, el sol y las nubes apenas tienen influencia. Un enfriamiento puramente atmosférico debería haber sido especialmente el fresco en el agua. En cambio, según Rahmstorf, todo apunta a un cambio de corriente. Según el equipo de investigadores, este cambio en el transporte de calor solo puede explicarse por un Amoc cada vez más débil. Algunas reconstrucciones basadas en datos de sedimentos sugieren que la circulación es actualmente más débil que en unos 1000 años».

Con unas conclusiones que ponen los pelos de punta: «David Thornalley, profesor de ciencias del océano y del clima en el University College de Londres, ve en el estudio otro fuerte indicio de la conexión entre la mancha fría y el debilitamiento de Amoc. Sin embargo, señala que los datos de medición reales disponibles son limitados y que los conjuntos de datos utilizados deben entenderse más como buenas aproximaciones que como una representación exacta de la realidad. Todavía existen incertidumbres. «No creo que esta sea la última palabra sobre este tema», dijo Thornalley al canal de noticias estadounidense CNN».