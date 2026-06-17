La estafa del supermercado que puede dejarte la cuenta a cero en menos de 1 minuto: la Policía manda una alerta a España

Los Mossos d’Esquadra han puesto en aviso a los ciudadanos por la famosa estafa del supermercado que están llevando a cabo durante los últimos meses los hackers malos, que son capaces de vaciar la cuenta corriente en cuestión de segundos. Todo se origina en un mensaje o correo electrónico en el que se suplanta la identidad de estos lugares para llevar a cabo la treta. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los consejos para no caer en el «timo del supermercado».

Las estafas virtuales están a la orden del día en España y esto lo corroboró en su último informe el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), que alertó de 122.000 incidentes de ciberseguridad en 2025. La entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública informó que en el último año gestionó un total de 122.223 incidentes de ciberseguridad, lo que representa un aumento del 26% en comparación con 2024.

El INCIBE también alertó que una de las prácticas más utilizadas por los delincuentes está relacionada con el fraude online, que supone 4 de cada 10 incidentes hasta un total de 45.445 casos, un 19% más que el año pasado. «El phishing lidera los fraudes online con 25.133 casos, como correos falsos simulando ser bancos o empresas conocidas para robar datos personales», informa el Instituto Nacional de Ciberseguridad sobre la práctica que más llevan a cabo estos hackers malos.

Cómo evitar la estafa del supermercado

El «timo del supermercado» del que avisan los Mossos d’Esquadra es la estafa de moda que se basa en el phishing, que es el método más habitual utilizado por estos delincuentes. Esta práctica consiste en suplantar la identidad de, en este caso, un supermercado, para seducir a las víctimas con una posible oferta a la que pueden acceder a través de un enlace. Este link no es otra cosa que una puerta abierta a que estos hackers malos accedan a los datos personales y puedan vaciar la cuenta en cuestión de segundos.

Por ello, desde Cataluña las autoridades han avisado de un «timo del supermercado» para alertar a los ciudadanos de que se han registrado varias denuncias de usuarios que han picado en esta trampa. Por ello, aconsejan no acceder a los enlaces sospechosos que lleguen a través de un mensaje de texto, correo electrónico o incluso a través de WhatsApp. Los Mossos también han dado una serie de consejos para poder percatarse de que estás ante una posible estafa.

Esto ocurrirá, por ejemplo, cuando se encuentren errores ortográficos en estos mensajes, direcciones de correo extrañas que no coincidan con las oficiales, o que incluyan enlaces que dirijan a páginas web diferentes de las de la empresa. Esto quiere decir que te estás dirigiendo a un lugar fraudulento en el que tu dinero está en peligro. Los Mossos también avisan que tendrás que empezar a sospechar cuando te lleguen «mensajes que generan urgencia para que el usuario actúe rápidamente».

Así que, si durante este verano te llega un mensaje de texto avisando de que tienes una deuda con la Agencia Tributaria, te ha tocado una televisión que reparte un supermercado o que tienes una multa pendiente de la DGT, lo primero que tienes que hacer es borrar estos mensajes. Estos órganos, establecimientos o instituciones no se comunican a través de estos canales.