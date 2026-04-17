Todos podemos ser víctimas de ciberfraudes: aprende qué estafas son las más comunes y cómo protegerte de los criminales digitales

Los fraudes online no descansan. Los ciberdelincuentes trabajan día a día por diferentes vías para poder llegar hasta sus víctimas. Los ciberataques han subido en España un 26% en el último año, de acuerdo con el informe anual del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) de 2025. Vivimos en un entorno cada día más conectado, un hecho que nos allana el camino de ciertas actividades sencillas; pero también nos hace más vulnerables frente a los crímenes online, tanto si somos particulares como empresas.

Por tanto, y con el fin de saber cómo protegernos, es importante contar con unos mínimos conocimientos que nos protejan de los ataques digitales. Con este fin, y por su compromiso con la seguridad, Sabadell Hub Empresa ha organizado el webinar Ciberfraude: qué es y cómo protegernos ante las nuevas amenazas, que tendrá lugar el próximo miércoles 22 de abril. El evento se podrá seguir tanto de forma presencial en el espacio Hub Empresa Valencia como online, previa inscripción en ambos casos.

Este webinar estará impartido por Alejandro Romero, director de Seguridad en Proyectos (Security Assessments) de Banco Sabadell, y David Armengol, director de Fraude Transaccional de Banco Sabadell, que explicarán, entre otras cuestiones, cuáles son los principales modus operandi de las redes fraudulentas actuales y ofrecerán recomendaciones prácticas para reconocer, prevenir y actuar ante posibles intentos de estafa.

Según detallan los especialistas de Banco Sabadell, en este momento, los fraudes más comunes a los que nos enfrentamos son los siguientes:

.- Phishing, smishing y vishing: suplantación de identidad a través de correos electrónicos, mensajes SMS o llamadas telefónicas que aparentan proceder de entidades legítimas como bancos, empresas de mensajería o administraciones públicas.

.- Fraude del CEO o del proveedor: muy habitual en empresas, donde se suplanta a directivos o proveedores para solicitar pagos urgentes o se comunican supuestos cambios de cuenta del proveedor para el pago de las facturas

.- Suplantación de identidad: uso indebido de datos personales para contratar servicios, solicitar créditos o acceder a cuentas.

.- Fraude en comercio electrónico: tiendas falsas, productos inexistentes o muy diferentes a los anunciados, y cargos fraudulentos tras una compra.

.- Estafas de inversión y criptomonedas: promesas de alta rentabilidad con bajo riesgo, normalmente apoyadas en publicidad engañosa o testimonios falsos.

Señales que nos deben poner en alerta

Estos son los más usuales, pero, como apuntan, los fraudes siempre están en permanente evolución y «han pasado de ser masivos y poco personalizados» a convertirse en ataques «mucho más sofisticados y dirigidos, utilizando técnicas de ingeniería social, datos obtenidos de filtraciones previas y, cada vez más, herramientas basadas en inteligencia artificial, lo que hace que los mensajes sean más creíbles y difíciles de detectar».

Los expertos de Banco Sabadell determinan, además, que hay algunas señales que nos deben hacer sospechar. Por ejemplo, debemos ponernos alerta si notamos una «sensación de urgencia o amenaza, como avisos de bloqueo de cuentas o cargos inmediatos», si nos hacen una «solicitud de datos personales y confidenciales, como contraseñas o datos bancarios», si nos mandan archivos o enlaces adjuntos inesperados, «sobre todo si nosotros no hemos iniciado el contacto», así como «cambios no autorizados en cuentas bancarias, servicios online o contraseñas».

En definitiva, señalan que, en general, «cualquier comunicación que nos lleve a actuar con rapidez y sin reflexión debe ser considerada sospechosa».

Con respecto a los perfiles más vulnerables a la hora de sufrir ciberataques, tanto Romero como Armengol subrayan que «cualquier persona puede ser víctima, independientemente de su edad o conocimiento tecnológico», pero que los usuarios más expuestos son «personas con menor familiaridad en entornos digitales; también los jóvenes y adolescentes, sobre todo en redes sociales, videojuegos y plataformas de compra-venta; o los perfiles muy activos, con múltiples cuentas y siempre conectados, por mayor exposición».

La importancia de la formación y la prevención

Alertan también a las empresas, las cuales pueden sufrir estafas porque «vulneran la seguridad de proveedores y realizan solicitudes de cambio de cuenta de pago de facturas».

Por ello, y con el fin de proteger a las organizaciones, explican que es muy importante «formar y concienciar al personal, ya que el factor humano es clave; limitar accesos y privilegios a la información sensible; usar soluciones básicas de seguridad (antivirus, firewalls, copias de seguridad); establecer procedimientos claros para pagos, cambios de cuentas bancarias y gestión de incidencias, y contar con asesoramiento externo puntual en momentos críticos».

En el caso de los usuarios, los especialistas de Banco Sabadell apuntan que es «fundamental» el uso de contraseñas «robustas y únicas para cada servicio», así como «activar la verificación en dos factores, mantener dispositivos y aplicaciones actualizadas, desconfiar de comunicaciones no solicitadas y verificar siempre por canales oficiales».

Y es que, advierten, «la prevención suele ser mucho más económica que la respuesta a un incidente».

El objetivo principal de este webinar de Sabadell Hub Empresa es concienciar a los asistentes de que, aunque nos creamos a salvo, el fraude digital es «una realidad creciente que nos afecta a todos», sin excepción. En esta línea, la sesión también pretende poner el foco en la prevención, recordando que «la mayoría de las estafas online se pueden evitar con «conocimiento y atención, y adoptando hábitos digitales responsables» porque «la seguridad depende de la tecnología, pero también del comportamiento como usuario u organización».

Si quieres protegerte y saber cómo puedes evitar las estafas digitales, no te pierdas este webinar, Ciberfraude: qué es y cómo protegernos ante las nuevas amenazas, de Sabadell Hub Empresa, y actualiza tus conocimientos en prevención del fraude digital.

Puedes inscribirte aquí.