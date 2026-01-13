El presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Santiago, ha advertido del aumento de estafas cada vez más sofisticadas que suplantan a la Administración, a entidades financieras y a empresas legítimas, apoyándose en inteligencia artificial y en técnicas avanzadas de falsificación y suplantación de identidad.

«Estamos ante un cambio de paradigma. Ya no hablamos de fraudes burdos o fácilmente detectables. Hoy las estafas están perfectamente construidas, utilizan lenguaje administrativo, documentos idénticos a los oficiales y canales de comunicación que el ciudadano reconoce como fiables», ha señalado Fernando Santiago.

En los últimos días, se ha detectado la circulación de documentos falsos que simulan comunicaciones oficiales de la Seguridad Social. Uno de estos documentos, que se ha verificado como una estafa, solicita información personal y bancaria bajo el pretexto de supuestos cambios normativos o incidencias técnicas. «Este tipo de documentos engaña precisamente porque durante décadas hemos educado al ciudadano en la confianza hacia la Administración. Hoy esa confianza está siendo utilizada contra él», ha advertido.

Santiago ha subrayado que el problema va mucho más allá del correo o la carta tradicional. «Estamos recibiendo información sobre llamadas en las que se clona la voz de directivos o responsables jerárquicos mediante inteligencia artificial. Se dan instrucciones urgentes, verosímiles, y se consiguen transferencias o accesos que jamás se habrían facilitado en otro contexto”, ha explicado.

También ha alertado sobre la suplantación de números de teléfono. «El ciudadano ve en la pantalla el número real de su banco, de su proveedor o de un organismo público. Confía. Y ahí es donde se produce el engaño. Detrás no está la entidad, sino una organización criminal perfectamente organizada”, ha señalado.

El presidente de los gestores administrativos ha puesto el foco en los colectivos más vulnerables. «Las personas mayores, quienes viven solas o quienes tienen menor formación digital están quedando absolutamente desprotegidas. Les estamos pidiendo que desconfíen de todo, pero no les estamos dando herramientas reales para verificar nada”, ha afirmado.

En este sentido, Santiago ha sido especialmente crítico con la falta de respuesta estructural por parte de las instituciones. «Ni los cambios normativos recientes, ni el debate sobre la cita previa, ni la reducción de tiempos de espera telefónica están abordando el problema de fondo. El ciudadano no tiene hoy un lugar claro al que acudir para comprobar si una comunicación es real o falsa», ha advertido.

Asimismo, ha reclamado mayor responsabilidad a las entidades financieras y tecnológicas. «Cuando un ciudadano compra en una web que parece seria y resulta ser fraudulenta, alguien ha fallado antes. No puede ser que se concedan TPV, pasarelas de pago o servicios financieros sin controles suficientes. Sin esa infraestructura, muchas estafas simplemente no existirían”, ha subrayado.

Fernando Santiago ha insistido en que la solución no pasa únicamente por campañas de concienciación. «No basta con decirle al ciudadano que tenga cuidado. Hay que construir garantías, canales oficiales de verificación, atención presencial real y responsabilidades claras. Si no, estamos aceptando que el fraude sea el peaje de la digitalización», ha concluido.

«La estafa perfecta ya no necesita mentir, sólo necesita parecer oficial. Y si no actuamos con rapidez y decisión, quienes más van a sufrirlo serán, una vez más, los que menos capacidad tienen para defenderse», ha advertido.