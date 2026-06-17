Cambio drástico en el tiempo: la ola de calor estará presente hasta finales de la semana

La ola de calor puede estar presenta hasta finales de semana, el cambio drástico en el tiempo que tenemos por delante, puede cambiarlo todo. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con la mirada puesta a unos cambios que serán los que nos acompañarán en breve si tenemos en cuenta que estamos ante uno de los veranos más calurosos de los últimos tiempos. Tocará estar preparados para lo peor.

Estaremos pendientes de un cambio de ciclo que será el que nos dará una sorpresa inesperada. En estos días en los que cada detalle cuenta, tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando. Es momento de saber qué puede pasar en breve en unos días en los que cada pequeño gesto cuenta y puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Será el momento de tener en consideración algunos cambios que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar, el cambio drástico en el tiempo puede acabar siendo una realidad en breve.

Estará presente la ola de calor hasta finales de la semana

Es hora de empezar a prepararnos para una serie de cambios que pueden ser los que nos harán dejar atrás esta ola de calor que tenemos por delante. Estos días en los que el tiempo puede acabar de darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Son días de estar preparados para lo peor con la mirada puesta a unos cambios que serán esenciales.

Estaremos a merced de unos cambios de ciclo que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en unas jornadas en las que cada nuevo ciclo podría acabar de darnos más de una sorpresa inesperada. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando cuando miramos a un cielo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Este tiempo que tenemos por delante y que nos puede durar hasta finales de semana, representa una previsión del tiempo de altas temperaturas. Lo que llega puede poner hasta los pelos de punta, será el momento de prepararnos para lo peor, con unas cifras que son realmente sorprendente.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, teniendo en cuenta que el tiempo puede darnos una sorpresa, haciendo que el final de la ola de calor esté cerca.

Estará presente la ola de calor hasta finales de semana

Hasta finales de semana estará presente la ola de calor, será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden cambiarlo todo y que estarán muy presentes en estas próximas jornadas. El tiempo da un importante giro, siguiendo la previsión de una AEMET que no trae buenas noticias.

Tal y como explican estos expertos: «La influencia de las altas presiones estabilizará el tiempo en buena parte de la Península y Baleares. Habrá cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, el tercio este peninsular, Baleares y el Cantábrico oriental. En cambio, en los litorales del norte y de Cataluña se esperan nubes bajas desde la mañana, aunque con tendencia a despejar. A partir del mediodía, se espera el desarrollo de abundante nubosidad de evolución en el interior. Son probables los chubascos y las tormentas, con posibles rachas de viento muy fuertes, en la cordillera Cantábrica, la meseta norte, Extremadura y los Pirineos. En Canarias, los cielos estarán con intervalos de nubes en el norte, que pueden dejar algo de precipitación, y despejados en el sur. Son probables las brumas o los bancos de niebla matinales en el interior de Galicia y del Cantábrico. Las temperaturas máximas subirán en la cornisa cantábrica; descenderán en el litoral atlántico gallego, el interior de Cataluña y de la Comunidad Valenciana y Castilla y León, y se mantendrán sin cambios en el resto. Las mínimas subirán ligeramente de forma generalizada. Se podrán superar los 34-35 grados en el interior del País Vasco, los 35-36 en amplias zonas del cuadrante suroeste, los 36-38 en el valle del Ebro y los 38-39 en los valles del Guadiana y del Guadalquivir; en este último podrían llegar a los 40. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los valles fluviales del suroeste y los litorales mediterráneos. En los archipiélagos se esperan pocos cambios en las temperaturas».

Las alertas estarán activadas: «Probables chubascos y tormentas en la cordillera Cantábrica, la meseta norte, Extremadura y los Pirineos. Temperaturas máximas que pueden superar los 34-35 grados en el interior del País Vasco, los 35-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste, los 36-38 grados en el noreste y los 38-39 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. El viento en los litorales estará determinado por el régimen de brisas y será flojo en general, siendo moderado en el sureste y con posibles rachas muy fuertes en el Estrecho. En el tercio oriental será de componente este y flojo, y en el resto, variable y también flojo. En Canarias el viento será de componente norte, moderado en zonas expuestas».