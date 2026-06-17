El cielo se presentará poco nuboso o despejado en toda la provincia, aunque en el sistema Ibérico podría haber nubosidad de evolución diurna con posibles chubascos aislados y tormenta por la tarde. Las temperaturas ascenderán, alcanzando máximas notablemente altas en la depresión del Ebro, con un viento flojo que se tornará moderado en el valle por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo soleado y calor intenso

El cielo se despereza lentamente sobre Zaragoza esta jornada, prometiendo una mezcla de luz y calidez. Con una temperatura mínima de 22 grados, el ambiente se sentirá agradable por la mañana. El viento soplará suave desde el sureste a unos 10 km/h, creando un baile ligero entre las hojas. A medida que avanzamos hacia la tarde, el sol se mostrará en todo su esplendor, alcanzando un máximo de 38 grados, mientras la sensación térmica podría impulsarse por encima de estas cifras, invitando a estar alerta ante el calor.

Con las horas de luz extendiéndose desde las 06:28 hasta las 21:40, hay tiempo suficiente para disfrutar del día. En cambio, el nivel de humedad, que podría crear un ambiente algo cargado, será más notorio al caer la tarde. Afortunadamente, no se esperan lluvias, lo que brinda un buen margen para disfrutar al aire libre sin preocuparse por chubascos inesperados. Así que, aprovechemos el esplendor de esta jornada soleada y cálida en la capital aragonesa.

Calatayud: nubes y viento con probabilidad de lluvia

Las primeras luces del día en Calatayud traen consigo una sensación de inestabilidad, mientras el viento comienza a hacer de las suyas. Nubes grises se asoman en el horizonte, anunciando un panorama convulso que se intensificará con el paso de las horas. Al amanecer, la temperatura se mantiene en un fresco 18°C, pero a medida que avanza el día, esta alcanzará los 34°C, aunque la sensación térmica podría superar los 35°C, un indicio claro de que las condiciones cambiarán.

A medida que se desplaza la tarde, las probabilidades de lluvia aumentan al 5%, con un aire que se siente cargado y vientos de hasta 35 km/h, complicando aún más la jornada. Mientras la mañana se presenta tranquila, la tarde puede traer sorpresas en forma de chubascos puntuales. Para quienes planean actividades al aire libre, es recomendable llevar paraguas y estar preparados para un descenso térmico notable.

Tarazona: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable durante la mañana, con un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables que alcanzarán hasta 35 grados. A medida que avance la tarde, se espera que las condiciones se mantengan similares, con algunas nubes dispersas y una leve brisa que puede llegar a ser refrescante.

Este es un día ideal para pasear por la ciudad y disfrutar de sus atractivos. La sensación térmica será bastante confortable, por lo que es una buena oportunidad para realizar actividades al aire libre y aprovechar el ambiente tranquilo en las calles.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET