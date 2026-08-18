El restaurante más mágico de Madrid: un rincón de cuento con un bosque de hadas, duendes y una decoración de fantasía

Uno de los mejores planes de Madrid en verano es salir a comer, y aunque podemos elegir entre una amplia variedad de restaurantes, una de las opciones más interesantes es la de elegir un restaurante tematizado que convierte la propia visita en parte de la experiencia, con espacios en los que la decoración, la música y hasta la presentación de la comida tienen tanta importancia como aquello que termina llegando al plato. Y en pleno centro de la capital existe uno especialmente pensado para quienes alguna vez imaginaron cenar dentro de un cuento.

Un lugar en el que hay cabañas escondidas entre vegetación, luces, personajes fantásticos y rincones inspirados en historias conocidas además de una carta de platos y bebidas que es de lo más atractiva. Se trata de Secretos de Lola Blancanieves, un establecimiento situado en el número 21 de la calle Cava Baja, en el barrio de La Latina. Pertenece al Grupo Fantasía y su propuesta busca, según explica el propio restaurante, recuperar «al niño que llevas dentro». Para conseguirlo no se limita a decorar las paredes: la temática continúa en los espectáculos, sino que los nombres de los platos, los cócteles e incluso en los recipientes utilizados para servir algunas elaboraciones.

El restaurante más mágico de Madrid

La experiencia dentro de Secretos de Lola Blancanieves empieza prácticamente al atravesar la puerta. Una de las zonas está ambientada como un bosque fantástico, con vegetación, iluminación y mesas instaladas en estructuras que recuerdan a pequeñas cabañas. Hadas y duendes forman parte de un escenario pensado para crear la sensación de haber abandonado durante un rato las calles del centro de Madrid. Pero lo mejor es que el restaurante cambia de aspecto a medida que se recorren sus diferentes espacios y otra de las zonas está dedicada a personajes y relatos reconocibles de la fantasía y la animación, con referencias a historias como La Sirenita, Cenicienta, Blancanieves, Dumbo o Aladdín.

La ambientación tampoco permanece completamente estática. Durante este mes de agosto, el establecimiento anuncia un show de princesas de jueves a lunes, mientras que los martes y miércoles se celebra el denominado show de Rumi. De esta manera, la cena incorpora actuaciones en directo que completan una propuesta especialmente llamativa para acudir con niños, aunque buena parte de la experiencia está diseñada también para adultos nostálgicos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Secretos De Lola Blancanieves 🍎 (@secretosblancanieves)

Una carta llena de fantasía

La tematización está también a la hora de pedir. La carta actual está dividida en apartados con nombres como el Bosque de los Recuerdos, el Valle del Héroe, el Mundo Travieso o el Reino de Nunca Jamás, y muchas elaboraciones utilizan referencias a cuentos y personajes para completar su presentación. Entre los entrantes aparecen, por ejemplo, Último Suspiro, unas gyozas fritas de pato y vegetales con teriyaki, o Bocados del Guardián, cuatro croquetas artesanales de jamón acompañadas de alioli casero. También se puede pedir el Barco Encantado, un ceviche de corvina, o el Secreto Sumergido, elaborado con pulpo, patatas baby y salsa romesco.

Las carnes tienen un peso importante dentro de la oferta. La carta incluye lomo alto y bajo de Angus, picaña o una hamburguesa de carne Angus con provolone, bacon y cebolla caramelizada. Para compartir está la Joya Real, un corte de lomo alto disponible en piezas de 600 o 900 gramos, además de un tomahawk de 1,5 kilos. Y entre los principales aparecen nombres que continúan jugando con el concepto del local. Hechizo de Úrsula son unos linguini de tinta de calamar con pulpitos, mientras que Experimento 626 consiste en pollo empanado con tomate, mozzarella y jamón York. El Banquete de los 7 recupera los tagliatelle con albóndigas y salsa de tomate.

Postres de cuento y cócteles con y sin alcohol

El final de la comida mantiene la misma puesta en escena. Los postres se agrupan bajo el nombre de Reino de Nunca Jamás y algunos están diseñados para recordar inmediatamente a conocidos cuentos infantiles. La Manzana Encantada es una cápsula de chocolate blanco rellena de crema Kinder blanco, mientras que el Jardín Mágico combina bizcocho de vainilla, nata, melocotón y dulce de leche con pequeñas setas de chocolate y caramelo. Para quienes no consiguen decidirse existe una Degustación Real con cuatro postres presentada en un recipiente inspirado en la señora Potts.

Durante agosto, además, el restaurante ofrece un postre especial inspirado en el fondo del mar: una cápsula de chocolate con crema pastelera y Oreo sobre una galleta de vainilla, decorada con elementos que recrean pequeños tesoros marinos.

La fantasía llega también a las bebidas. El Limón-Hada es una limonada con hierbabuena que puede pedirse con o sin alcohol; Aloha Colada juega con la clásica piña colada y Moji-fica propone un mojito de fresa. Buena parte de estos cócteles dispone de versión sin alcohol, lo que permite mantener la presentación sin necesidad de recurrir a bebidas alcohólicas.

Dónde está Secretos de Lola Blancanieves y cuál es su horario

Secretos de Lola de Blancanieves se encuentra en Cava Baja, 21, una de las calles más conocidas de La Latina y una zona especialmente vinculada a bares y restaurantes. Su ubicación permite además incluir la visita dentro de un paseo por el Madrid de los Austrias y algunas de las zonas históricas del centro. El horario es de lunes a domingo de 13:00 a 16:30 y de 20:00 a 23:30. La carta completa y las reservas pueden consultarse a través de su página oficial.