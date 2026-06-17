El nuevo postre crujiente que causa furor en Mercadona: no querrás comer otra cosa

En los lineales de Mercadona hay novedades que, nada más llegar, empiezan a repetirse en muchas cestas sin necesidad de grandes campañas. Es lo que está ocurriendo precisamente con un bizcocho relleno de caramelo salado que acaba de incorporarse a la sección de dulces y ya está ganando protagonismo entre los clientes como el postre crujiente que todo el mundo quiere probar.

Se trata de un producto de la marca Hacendado que encaja fácilmente como postre o merienda sin necesidad de preparación. Con un formato de 485 gramos y un precio de 3,80 euros, se ha convertido en una opción recurrente para quienes buscan algo diferente sin complicarse en la cocina. Más allá del nombre, lo que está llamando la atención es la combinación de texturas y el contraste de sabores. No es un bizcocho convencional y ahí está parte de su éxito, porque ofrece algo distinto dentro de una categoría en la que muchas opciones resultan bastante similares.

El nuevo postre crujiente que causa furor en Mercadona

A simple vista puede parecer que este es un bizcocho más de los que se compran para tener en casa, pero la diferencia aparece en cuanto se corta. El interior incluye un relleno de caramelo salado que aporta un contraste claro frente a los dulces más tradicionales. Ese equilibrio entre dulce y un ligero toque salado hace que no resulte tan pesado como otros productos similares. Pero no es sólo lo que lleva dentro, la capa superior añade un elemento extra. ya que incorpora una cobertura con textura crujiente y más caramelo salado que cambia bastante la experiencia frente a otros bizcochos más simples.

Tres texturas en un sólo producto

Parte del atractivo de este bizcocho está precisamente en esa mezcla. Por un lado, la base es esponjosa y suave, como se espera en este tipo de producto. En el centro aparece el relleno, más denso y cremoso. Y en la parte superior, ese acabado crujiente que rompe con lo habitual.

Esa combinación es la que está haciendo que destaque frente a otros dulces similares del supermercado. No es sólo cuestión de sabor, sino también de cómo cambia cada bocado dependiendo de la parte que se pruebe. En la práctica, se acerca más a un postre elaborado que a un simple bizcocho industrial, aunque sin perder la comodidad de un producto listo para consumir.

Un formato pensado para compartir en casa

El envase de 485 gramos permite sacar varias raciones sin problema, lo que lo convierte en una opción habitual para tener en casa y consumir poco a poco. Funciona tanto como postre después de comer como para acompañar el café o una merienda.

No requiere preparación ni conservación especial más allá de mantenerlo en un lugar fresco y seco, lo que también juega a su favor frente a otros productos que necesitan frío o manipulación previa. Ese formato es uno de los motivos por los que muchos lo compran sin pensarlo demasiado. Es práctico, se conserva bien y se adapta a distintos momentos del día.

El precio, otro de los factores clave

A todo esto se suma el precio. Cuesta 3,80 euros, una cifra que encaja dentro de lo habitual en la sección de dulces de Mercadona, pero que resulta competitiva si se tiene en cuenta el tamaño y el tipo de producto. Además al dividirlo en varias porciones, el coste por ración es bajo, lo que facilita que muchas personas se animen a probarlo por primera vez o a comprarlo para por ejemplo una reunión familiar en verano o entre amigos.

Qué lleva realmente este bizcocho

En la etiqueta se puede ver que el relleno de caramelo salado representa alrededor del 15% del producto. Está elaborado a partir de ingredientes como jarabe de glucosa, leche condensada, mantequilla y sal, lo que explica ese contraste de sabor. El bizcocho incluye harina de trigo, huevo, azúcar y otros componentes habituales en productos de pastelería, además de ingredientes como cacao o avellana que aportan matices adicionales.

En términos nutricionales, aporta unas 364 kcal por cada 100 gramos, con presencia destacada de hidratos de carbono y grasas, algo habitual en este tipo de dulces. No es un producto pensado para el consumo diario, pero sí encaja como capricho ocasional dentro de una dieta normal.

Un producto que crece sin hacer ruido

Lo que está ocurriendo con este bizcocho no es nuevo en Mercadona. Algunas novedades triunfan nada más llegar, y en este caso no es sólo por ser algo dulce sino que aprovecha el boom que existe por todo lo que sea salted caramel o caramelo salado para ofrecer algo que resulta realmente irresistible gracias a esa combinación de sabor, textura, formato y precio que está haciendo que cada vez más personas lo incluyan en su compra habitual.