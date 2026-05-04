Madring avanza hacia su estreno en la Fórmula 1: el circuito de Madrid ya tiene la recta principal asfaltada

El circuito de Madring, donde se celebrará el próximo Gran Premio de España de Fórmula 1 en septiembre, sigue dando pasos hacia su estreno. El trazado se encuentra en plena construcción y, a falta de cuatro meses para que los monoplazas den vueltas por el circuito, se ha completado el asfaltado de la recta principal, la de meta, que cuenta con 523 metros. Este lunes ya se completaba su asfaltado, como informaba el circuito en sus redes sociales. Un paso importante de cara a tener todo listo para la llegada de la Fórmula 1 a Madrid, el próximo 11 de septiembre.

De esta manera, el circuito, que recorrerá IFEMA y parte de Valdebebas, va tomando forma. Hace unas semanas se completaba el asfaltado de la zona más icónica del nuevo circuito, la curva que recibe el nombre de La Monumental, en honor a la Plaza de Toros de Las Ventas. Esta curva de 550 metros cuenta con un peralte del 24%, inclinación que es poco habitual en la Fórmula 1 y que obligará a los pilotos a mantener altas velocidades durante varios segundos.

Tras ello, se ha conseguido llegar a otra meta: la de finalizar la recta de meta. Esta parte del circuito constará de una distancia de 252 metros entre la salida y la primera curva, donde los pilotos deberán hacer una frenada espectacular que promete ser clave en la carrera que se celebrará el 13 de septiembre de 2026.

El pasado mes de diciembre, una delegación de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), llegaba a IFEMA para pasar revista al circuito. «Todo ha ido bien», aseguraban entonces fuentes de Madring a OKDIARIO sobre la visita en la que se avanzó de cara a recibir la homologación del circuito Todo iba según los plazos esperados e incluso con adelanto, con partes del circuito ya asfaltadas, lo que había impresionado a la comitiva de la FIA. Ahora, se ha completado la recta de meta, en otro paso más hacia su estreno en el calendario.

La creación de un circuito de la nada no es sencilla, y más si se trata de la exigente F1 y su nuevo modelo. Pero la realidad, es que por muchas dudas que pueda generar, Madring va en serio, está plenamente confirmado en el calendario del Mundial de 2026 y pronto será una realidad. El examen parcial que pasó en diciembre era crucial y la capital de España lo ha superó con nota.