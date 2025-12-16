El circuito de Madrid pasa con nota el examen de la FIA y da un paso de gigante hacia su homologación

Madrid sigue dando pasos de gigante antes de organizar del 11 al 13 de septiembre el esperado y nuevo Gran Premio de España de Fórmula 1, el primero en el nuevo circuito urbano que se está levantando en la zona de IFEMA y Valdebebas. El trazado cada día está más cerca de recibir la homologación, el único requisito restante para la celebración de esta cita, después de que una delegación de la FIA quedase realmente satisfecha al comprobar en primera persona el estado de las obras este lunes.

«Todo ha ido bien», aseguran fuentes de Madring a OKDIARIO después de que varios altos cargos de la Federación Internacional del Automóvil visitasen el escenario que en unos meses se convertirá en el epicentro de la F1. Todo avanza según los plazos esperados e incluso con adelanto con partes del circuito ya asfaltadas, lo cual ha impresionado a la comitiva de la FIA.

La creación de un circuito de la nada no es sencilla, y más si se trata de la exigente F1 y su nuevo modelo. Pero la realidad, es que por muchas dudas que pueda generar, Madring va en serio, está plenamente confirmado en el calendario del Mundial de 2026 y pronto será una realidad. El ‘examen parcial’ de este lunes era crucial y la capital de España lo ha superado con nota.

La organización espera dos visitas más de la FIA en mayo, ya que el 31 de dicho mes el trazado debería estar completamente asfaltado, y en septiembre, tras la carrera de prueba que se realizará en el mismo. Desde Madring insisten a este periódico a que la homologación en ningún caso llegará antes del noveno mes del año para evitar cualquier imprevisto con las obras que pueda condicionar el calendario de la F1. De esa manera, hasta los días previos al GP, seguirá apareciendo en los canales oficiales con su correspondiente asterisco.

Éxito total con las entradas del GP de Madrid

El destino de Madring parece encaminado al éxito y eso se refleja, en primer lugar, en la alta demanda de entradas. Hasta tal punto fue buena la acogida del público de todas partes del mundo que quieren acudir a la cita, que la organización ha puesto a la venta más billetes con motivo de la Navidad. Se esperan hasta 400.000 personas durante el fin de semana del GP, lo cual será un boom económico tremendo para la ciudad.

«La última capa de asfalto no se pondrá hasta la semana de antes de la carrera», confirman a OKDIARIO fuentes del circuito, algo que el propio arquitecto del mismo ya desveló a este periódico en su entrevista del pasado junio. «El GP está plenamente confirmado», es el mensaje que se traslada desde Madring en una semana para la ilusión tras aprobar con buena nota el examen más duro de la FIA.