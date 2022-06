La serie de Netflix de la que todo el mundo está hablando

La novela Drácula de Bram Stoker supuso un punto de partida para el auge de las ficciones protagonizadas por vampiros. Esta tendencia se ha consolidado con la saga Crepúsculo, la serie Crónicas vampíricas y Buffy, cazavampiros. El 10 de junio se estrenó en Netflix la serie La primera muerte, una ficción para adolescentes sobre vampiros basada en una historia corta homónima escrita por Victoria E. Schwab de la colección recopilada en Vampires Never Get Old. La serie se ha convertido en una semana en una de las más vistas de la plataforma de streaming.

La primera muerte es una serie creada por Felicia D. Henderson (Gossip Girl, The Punisher) junto con Victoria E. Schwab y ha sido producida por Emma Roberts (American Horror Story). Las protagonistas son una joven vampira (Sarah Catherine Hook) y una cazadora de vampiros (Imani Lewis) que se enamoran a pesar de la rivalidad de sus familias.

La nueva serie de vampiros de Netflix

Esta serie vampírica de Netflix cuenta la historia de Juliette, una vampira adolescente que para ganarse un lugar dentro de la poderosa familia de vampiros en la que ha nacido deberá matar a alguien. Según la sinopsis de Netflix “Cuando a la vampira adolescente Juliette (Sarah Catherine Hook) le llega la hora de matar por primera vez ocupar su puesto en una poderosa familia vampírica, pone el punto de mira en Calliope (Imani Lewis), una chica recién llegada a la ciudad. Pero, para sorpresa de Juliette, Calliope es una cazavampiros de una familia de célebres asesinos. Ambas comprenden pronto que ninguna será una presa fácil y —por desgracia— sí muy atractiva”.

La primera muerte es una combinación entre drama adolescente, amor LGTBI y una serie de vampiros que ha contado con un presupuesto bastante escaso, pero el resultado es bastante bueno para los que ya la han visto. Lo que todavía no ha explicado Netflix es si esta serie se va a renovar para una segunda temporada como están deseando sus seguidores.

El reparto de La primera muerte

Las protagonistas de esta serie de Netflix son las actrices Sarah Catherine Hook que da vida a Juliette Fairmont e Imani Lewis que interpreta el papel de Calliope Burns. Gracie Dzienny da vida a Elinor Fairmont que es la hermana mayor de Juliette y una vampira sádica que buscará acabar con la unión entre las jóvenes protagonistas y Dylan McNamara interpreta a Oliver Fairmont que es el hermano menor y arrogante de Juliette.

También en el reparto están los actores Elizabeth Mitchell como Margot Fairmont, la madre de Juliette, Will Swenson como Sebastián Fairmont, el padre de Juliette y también vampiro convertido, Aubin Wise como Talia Burns y Jason R. Moore como Jack Burns, los padres de Calliope y Phillip Mullings Jr. y Dominic Goodman como los hermanos de Calliope, entre otros.