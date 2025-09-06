Está basada en hechos reales que ocurrieron en España: la miniserie de Netflix para ver en un fin de semana

En los últimos se han estrenado varias series españolas centradas en el problema del narcotráfico en España como Fariña (2018), Clanes (2024), Vivir sin permiso (2018), Mano de hierro (2024), Marbella (2024), La Línea: La sombra del narco (2020) o Brigada en la Costa del Sol (2019), entre otras. Una de las que no te puedes perder es la serie Fariña que está basada en un libro del periodista Nacho Carretero y que relata la historia del narcotráfico en Galicia en los años 80 y 90 a través del papel de Sito Miñanco, un conocido traficante de drogas gallego. Esta serie consta de 10 episodios de una duración aproximada de 60 minutos y fue emitida por Antena 3 entre el 28 de febrero y el 9 de mayo de 2018. Ahora se puede disfrutar de esta original serie en la plataforma de streaming Netflix.

El estreno de esta serie estuvo rodeada de mucha expectación porque el exalcalde de O Grove, Alfredo Bea Gondar, puso una denuncia al autor del libro por injurias y calumnias y una jueza decretó el secuestro cautelar el 5 de marzo de 2018 lo que supuso la retirada del libro de la venta y la prohibición de imprimir nuevos ejemplares. El 22 de junio del mismo año este secuestro fue levantado posteriormente por la Audiencia Provincial de Madrid y el libro volvió a circular y se comercializó de nuevo. Estas circunstancias tan poco habituales dispararon el interés por la serie de los españoles.

Fariña es una valiente serie basada en hechos reales que sorprendió a todos por contar con pelos y señales la relación entre los clanes de la droga, la policía y los políticos en ese momento. También por su reparto en el que se encontraban actores gallegos como Javier Rey, que interpretó el papel del traficante Sito Miñanco, Celso Bugallo, Marta Larralde, Patricia Vázquez y Antonio Durán «Morris».

¿De qué trata la serie española Fariña?

Esta serie está ambientada en la Galicia de los años 80, en ese momento en el que muchos pescadores no tenían trabajo y el tráfico de tabaco y hachís se convirtió en una forma de sobrevivir. El protagonista es Sito Miñanco, un pescador que debido a su destreza en la conducción de lanchas comienza a dedicarse al contrabando de tabaco con Terito, el jefe de los clanes de la ría de Arosa. Al ver que le va bien decide trabajar por su cuenta con otros dos amigos

Su ambición no tiene límites y decide realizar un viaje a Panamá para blanquear dinero en el que contacta con traficantes de cocaína que le proponen desembarcar la droga en Galicia. La serie va relatando los movimientos de los diferentes clanes de la droga en Galicia como el de Manuel Charlín o el de Laureano Oubiña.

Al final de esta serie se explica también lo que ocurrió en la llamada Operación Nécora, que supuso un operativo policial sin precedentes en la historia del narcotráfico que contó con más de cien policías desplazados de Madrid y la primera de las redadas contra el narcotráfico gallego de la década de los 90.

El reparto de esta serie dramática

La gran dificultad para elegir el reparto de esta serie fue que muchos de los personajes estaban vivos, como los jefes de los clanes del narcotráfico en Galicia, el juez Garzón o Carmen Avendaño, la conocida madre coraje que se enfrentó con otras a los narcos. El actor gallego Javier Rey, que nació en la localidad de Noya, interpreta el papel del narco Sito Miñanco. Un actor al que conocemos por su trabajo en series como Isabel o Velvet.

El actor Carlos Blanco da vida a Laureano Oubiña, uno de los mayores contrabandistas de tabaco y hachís en España, Antonio Durán Morris a Manuel, el patriarca del clan de los Charlines y Manuel Lourenzo a ‘Terito’, el jefe de la cooperativa de los contrabandistas. El actor Celso Bugallo da vida al padre de Sito en Miñanco y Tamar Novas a Roque, el mejor amigo de Sito Miñanco.

También destacan en el reparto de la serie Fariña los actores Miquel Fernández que interpreta el papel del Juez Garzón, el actor colombiano Juan Pablo Shuk, a Ramón Matta Ballesteros, el enlace panameño de Sito Miñanco, Harlys Becerra a Jorge Luis Ochoa, Jason Trigueros a Gilberto Rodríguez Orejuela, Fran Lareu a Oli, Monti Castiñeiras a Colombo, Tristán Ulloa al Sargento Darío, Eva Fernández a Esther Lago, la mujer de Laureano Oubiña. Jana Pérez a Camila Reyes, Iolanda Muiños a Carmen Avendaño, Nacho Castañose a Ricardo Portabales, Xose Antonio Touriñán y Xúlio Abonjo a los hijos de Manuel Charlín, entre otros.

La serie Fariña es una buena opción para los que quieran conocer cuáles fueron los orígenes del problema del narcotráfico en Galicia y los que estén buscando una serie con altas dosis de acción y violencia. Una serie que no deja indiferente a nadie y que es un buen retrato de lo que ocurrió en la Galicia de los años ochenta.